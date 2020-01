Dàn sao tuổi Tý vang bóng Hàn Quốc

Go So Young sinh ngày 6 /10/1972, từng đóng "Ký ức", "Tuổi xuân cơ cực", "Lòng mẹ biển cả", "Tình yêu cuồng dại"... Cô từng lọt danh sách giai nhân quyến rũ nhất Hàn Quốc thập niên 1990. Go So Young sở hữu nhiều bất động sản, thương hiệu thời trang riêng. Trước scandal lộ tin nhắn khiếm nhã của chồng - diễn viên Jang Dong Gun, cô khóa bình luận trang cá nhân và cùng gia đình sang Hawaii (Mỹ) nghỉ dưỡng. Hôm 13/1, Jang Dong Gun một mình về nước, Go So Young cùng hai con ở lại Mỹ, dấy lên tin đồn vợ chồng lục đục.