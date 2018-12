Dàn sao nhí của Britain's Got Talent ngày ấy, bây giờ

Connie Talbot tham dự Britain's Got Talent 2007 khi mới 6 tuổi. Cô thể hiện ca khúc "Over the Rainbow" và chinh phục ban giám khảo cũng như khán giả. Connie vào tới chung kết nhưng không chiến thắng. Sau chương trình, Connie Talbot phát hành album "Over the Rainbow" và đĩa nhạc Giáng sinh "Holiday Magic". Năm 2014, cô phát hành đĩa nhạc "Gravity" và đi diễn vòng quanh thế giới. Album mới nhất của Connie Talbot phát hành năm 2016 mang tên "Matters To Me". Connie Talbot là một trong những ca sĩ gây chú ý sau Britain's Got Talent.