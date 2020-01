Dàn sao biểu diễn tại đường đua F1

Ban tổ chức tiết lộ các "thần tượng âm nhạc" sẽ trình diễn những bài được giới trẻ yêu thích. Trong đó, Noo Phước Thịnh thể hiện I'm still loving you, Nỗi nhớ đầy vơi, Tôi là một ngôi sao. Tóc Tiên khiến khán giả chìm đắm với những ca khúc ngọt ngào I'm in love, Có ai thương em như anh và Phút giây tuyệt vời.

Noo Phước Thịnh (trái) và Tóc Tiên) là những ca sĩ trẻ có lượng fan hùng hậu.

Ngoài Noo Phước Thinh và Tóc Tiên, đại nhạc hội còn có sự xuất hiện của ca sĩ Bảo Anh, SlimV và rapper Binz. Bảo Anh sẽ mang một loạt "hit" Sống xa anh chẳng dễ dàng, Yêu một người vô tâm, Trái tim em cũng biết đau... lên sân khấu. Còn Slim V và Binz sẽ có màn "live" ca khúc Quên anh đi. Đặc biệt, SlimV còn kết hợp với Noo Phước Thịnh trong một tiết mục độc đáo.

Bảo Anh là một trong những nghệ sĩ biểu diễn tại đại nhạc hội.

Bên cạnh phần trình diễn của các ca sĩ trẻ nổi tiếng, tham gia chương trình, khán giả còn có cơ hội chiêm ngưỡng màn trình diễn ánh sáng kết hợp nghệ thuật ứng dụng công nghệ màn hình mô phỏng trên tòa nhà cao nhất Việt Nam - Landmark 81.

Tại sự kiện, khách tham dự có thể trải nghiệm mô phỏng đường đua F1 tại Hà Nội và thử sức với các trò chơi thiết kế riêng như đua xe F1 trên đường đua ảo, thử thách phản ứng nhanh như các tay lái chuyên nghiệp, đua xe điều khiển trên mô hình đường đua Hà Nội.

Binz (trái) và SimV sẽ có màn kết hợp ấn tượng trên dân khấu.

Những khu vực vui chơi - giải trí được bố trí rộng khắp công viên - nơi đại nhạc hội diễn ra. Hàng loạt hoạt động xen kẽ như: vẽ henna nghệ thuật, các màn trình diễn nhảy hip-hop, nhảy cổ vũ tập thể, khu vực chụp ảnh selfie cùng với khoảnh khắc huy hoàng nhất của chặng đua Công thức 1 hay mô hình nhà vô địch Công thức 1 mùa giải trước...

Sau "Go Vietnam Now!" tại TP HCM, ban tổ chức cho biết sự kiện tiếp theo sẽ được tổ chức tại Hà Nội trong tháng 2. Khách hàng đã mua vé xem chặng đua F1, áp dụng cả 3 hạng vé Doanh nghiệp, Khán đài và Phổ thông sẽ là những khách VIP của chương trình với khu vực đón tiếp riêng.

Hải My