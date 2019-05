Benedict Cumberbatch học kịch nghệ ở Anh, hoạt động nhiều năm trước khi đóng Doctor Strange cho Marvel. Anh ghi dấu ấn với series truyền hình To the Ends of the Earth (2005, ảnh) và Sherlock (2010). Tài tử tin vào đạo Phật, từng thực tập các bài thiền định trong nhiều năm. Anh đọc lời dẫn chuyện cho phim Walk With Me - xoay quanh thầy Thích Nhất Hạnh.