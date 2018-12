Dàn nhạc giao hưởng Anh chinh phục hàng trăm khán giả Sài Gòn

Đêm nhạc cổ điển Toyota 2018 (Toyota Classics) nhằm kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Nhật Bản (1973-2018). Gần 500 ghế tại Nhà hát TP HCM (quận 1) được phủ kín. Dàn nhạc giao hưởng Anh quốc - Orchestra of The Age of Enlightenment (tạm dịch: Thời kỳ Khai sáng) - lần lượt trình diễn những giai điệu vượt thời gian của thời kỳ Baroque (từ 1600 đến 1750) và các tuyệt tác của Mozart.

Dàn nhạc Anh khoảng 25 người.

Phần mở màn là loạt sáng tác của kỳ tài người Đức - George Frideric Handel (1685 - 1759) - gồm Nhạc nước, Cung Rê và Rinaldo. Dưới sự chỉ đạo của nhạc trưởng Steven Devine, gần 25 nghệ sĩ điều khiển nhiều loại nhạc cụ tạo hứng khởi với tiết tấu vui nhộn, nhanh và dứt khoát. Sự kết hợp của viola, piano, violon, đàn lute, bộ ba kèn trombone, đàn dây theorbo, kèn Pháp, lyrichord, double bassoon, organ và đàn harp... đem đến giai điệu trầm bổng, du dương.

Theo nhạc trưởng Steven Devine, tổ khúc Nhạc nước (Water music) rất nổi tiếng ở Anh, được Handel sáng tác với mục đích cải thiện vị thế của ông trong mắt hoàng gia Anh, đặc biệt là George Đệ Nhất. Tác phẩm kết hợp khéo léo giữa khía cạnh nghệ thuật và giải trí, thường được biểu diễn trên sông, trong các buổi tiệc của giới quý tộc. Tiết mục múa phụ họa của 5 nghệ sĩ đến từ trường Múa TP HCM - do Tạ Thùy Chi biên đạo - tăng thêm phần thị giác cho khán giả.

Tiết mục múa phụ họa được Tạ Thùy Chi biên đạo.

Chị Hải Lan (39 tuổi, TP HCM) phấn khích khi được thưởng thức trường ca Messiah (tạm dịch: Chúa cứu thế). Tác phẩm ra đời trong thời kỳ Baroque, đi vào lịch sử âm nhạc cổ điển như một trong những sáng tác vĩ đại. Các nhà soạn nhạc Bach và Beethoven cũng dành nhiều mỹ từ ca ngợi nhạc phẩm. Messiah của Handel gồm 53 ca khúc và tiểu khúc viết cho dàn nhạc, hợp xướng và ca sĩ đơn ca.

Nghệ sĩ Soprano Charlotte Beament (người Anh) gây ấn tượng với loạt âm đơn cao và nhịp độ nhanh trong Rejoice greatly, O daughter of Zion (Hỡi con gái Zion! Hãy vui mừng hớn hở) - thuộc tiểu khúc thứ 18 của Messiah. Nét mặt hân hoan của nữ ca sĩ opera hòa quyện với giai điệu vui tươi của dàn nhạc.

Charlotte Beament là ngôi sao sáng của dòng nhạc Thời kỳ Khai sáng - hoạt động cùng Orchestra of the Age of Enlightenment nhiều năm nay. Cô từng độc tấu trong các sự kiện lớn ở London và nhiều nhà hát lớn trên thế giới.

Nữ ca sĩ Charlotte Beamentgây ấn tượng với giọng hát đẹp.

Bản Concerto nhị tấu đàn dây, tuyển tập tác phẩm số 1043 của nhà soạn nhạc người Đức - Johann Sebastian Bach (1685-1750) - chinh phục phần nghe với tiết mục song tấu violon của nam nghệ sĩ Daniel Edgar và cô Kinga Ujszaszi. Tiết tấu nhanh, cao, ngắt nhịp hợp lý và hòa phối của dàn hợp xướng giúp bản nhạc cổ điển được tái hiện sôi động, bắt tai.

Anh Nam (quận 10, TP HCM) bị thu hút bởi phần độc tấu violon của nghệ sĩ Daniel Edgar trong nhạc phẩm Mùa đông (L'inverno) - thuộc tổ khúc Bốn mùa của Vivaldi. Trong phần đầu, người nghe có thể cảm nhận được cái lạnh tê tái của mùa đông, những cơn bão tuyết trào dâng qua tiết tấu violon nhanh, sống động và gấp gáp. Ở phần tiếp theo, âm nhạc bớt kịch tính, thay vào đó là niềm hân hoan, tận hưởng hơi ấm le lói trong tiết trời giá lạnh. Sau cùng, dư âm của ngày cuối đông thể hiện qua âm thanh dịu dàng, trầm lắng.

Trong 15 phút cuối của đêm nhạc cổ điển, dàn nhạc Anh gửi tới khán giả các tuyệt tác của Wolfgang Amadeus Mozart (1756 -1791). Giọng nữ cao Charlotte Beament tiếp tục phô diễn chất giọng oprera ấn tượng trong bản Alleluia. Dàn nhạc cụ, nhất là violin và tiếng kèn săn đem đến nhiều cung bậc cảm xúc trong Bản giao hưởng số 25.

Kết thúc mỗi phần trình diễn, những tràng pháo tay dài không dứt khiến các nghệ sĩ cảm động, họ không ngừng cúi đầu cảm ơn khán giả. Để tri ân người hâm mộ, dàn nhạc Orchestra of The Age of Enlightenment tặng một nhạc phẩm opera bằng tiếng Pháp, mang âm hưởng buồn thương, khắc khoải và hoài niệm.

Nhạc trưởng Steven Devine.

Chị Nguyệt Sa hiện công tác ở Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP HCM tâm sự: "Đêm nhạc thật tuyệt vời, tôi không thể chọn được ra phần trình diễn nào hay nhất, phần độc tấu violon hay phần hát của ca sĩ đều đặc sắc".

"Chúng tôi rất ấn tượng với đêm nhạc. Đây là dịp để tôi và bạn bè có cơ hội tiếp cận với âm nhạc cổ điển, cảm nhận được sự tinh tế trong từng giai điệu", anh Long (quận 2, TP HCM nói).

Đêm nhạc cổ điển Toyota được tổ chức thường niên từ năm 1990 đến nay. Qua hơn 200 đêm nhạc tại nhiều thành phố trên thế giới, sự kiện có sự góp mặt của nhiều dàn nhạc nổi tiếng, thu hút hàng trăm nghìn khán giả.

Bà Đỗ Thu Hoàng - Phó Tổng giám đốc Công ty Ô tô Toyota Việt Nam chia sẻ: "Toàn bộ tiền bán vé được quyên góp cho chương trình 'Học bổng Toyota hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam'. Gần ần 900 suất học bổng được trao cho các tài năng âm nhạc trẻ, động viên các em rèn luyện để trở thành những nghệ sĩ thực thụ, đóng góp vào sự phát triển của nền văn hóa nước nhà".

Thi Quân