So Ji Sub và Son Ye Jin lấy nước mắt khán giả khi vào vai cặp vợ chồng trong Và em sẽ đến (2018). Trước khi chết, Soo Ah (Son Ye Jin) hứa với chồng Woo Jin (So Ji Sub) và con trai sẽ trở lại vào mùa mưa. Như một phép màu, Soo Ah thực sự trở về nhưng không nhớ về cuộc sống trước đây. Trước phim này, Son Ye Jin và So Ji Sub đóng chung trong Lời cầu hôn ngọt ngào (2001).

So Ji Sub sinh năm 1977, từng là vận động viên bơi chuyên nghiệp trước khi hoạt động nghệ thuật. Anh ghi dấu ấn với các dự án Giày thủy tinh, Chuyện tình Bali, Xin lỗi anh yêu em, Only you, Đảo địa ngục... Nam diễn viên từng hẹn hò Kim Hyun Joo khi mới vào nghề. Tháng 5/2019, anh công khai hẹn hò Jo Eun Jung - phát thanh viên, phóng viên sinh năm 1994. Ảnh: Naver.