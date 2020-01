Đàm Vĩnh Hưng bị thương ở đầu

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị bánh răng cưa sắt của mô hình trang trí sân khấu cắt trúng đầu khi diễn tại Hải Phòng, tối 8/1.

Đàm Vĩnh Hưng cho biết sân khấu có thiết kế các bánh răng cưa bằng sắt, kiểu cỗ máy đồng hồ cũ. Khi biểu diễn, anh và nhiều vũ công phải cúi người bước qua. Khi ngẩng đầu lên, anh đụng những bánh răng cưa và máu chảy rất nhiều. "Tôi đau lắm, nhờ vũ công lấy khăn lau khô máu để diễn xong tiết mục. Sau đó, tôi giới thiệu tiết mục tiếp theo của Vũ Hà và vào hậu trường kiểm tra vết thương", anh nói.

Ca sĩ đến bệnh viện khám và chọn cách băng vết thương cầm máu chứ không khâu. "Tôi không thích khâu vì phải cạo một mảng tóc, nhìn mất thẩm mỹ. Sáng hôm sau, tôi bay về Sài Gòn để chụp bộ ảnh Tết 2020. Vết thương cũng không quá nặng, chỉ cần giữ gìn vệ sinh cẩn thận", anh cho biết.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng băng vết thương lại để cầm máu. Ảnh: Đ.V.H.

Đàm Vĩnh Hưng từng vào bệnh viện khâu sáu mũi khi bị cây sắt đâm vào bắp chân do ngã từ sân khấu ở buổi tập cho liveshow "Diamond show" hồi 2016. Năm 2019, anh cho biết liên tiếp gặp những chuyện không may trong công việc. "Do đó, tôi khá chọn lọc khi hoạt động âm nhạc năm qua. Năm nay, tôi hy vọng hoạt động rầm rộ hơn", anh nói.

Đàm Vĩnh Hưng bị thương khi tập luyện cho liveshow Đàm Vĩnh Hưng bị thương khi tập luyện cho liveshow hồi năm 2016. Video: T.H.

Trong năm 2019, nhiều nghệ sĩ gặp sự cố trên sân khấu. Vì hụt chân, ca sĩ Vũ Cát Tường trượt ngã từ độ cao hơn một mét khi đang trình diễn liveshow "Inner me" hồi tháng 12. Người mẫu Thúy Hạnh ngã trên sàn catwalk khi trình diễn bộ sưu tập xuân hè 2020 của nhà thiết kế Chung Thanh Phong. Ca sĩ Minh Hằng cũng gặp sự cố khi thực hiện một cú nhào lộn trong lúc catwalk trong Tuần thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2019, hồi tháng 4

Tâm Giao