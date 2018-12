Da sáng mịn, săn chắc nhờ vitamin C tổng hợp

Trong dược mỹ phẩm, vitamin C được sử dụng dựa vào tính chất chống oxy hóa và xúc tác trong quá trình tổng hợp collagen. Tuy nhiên, không phải loại nào cũng mang lại hiệu quả như nhau, cần phân biệt rõ để chọn lựa sản phẩm cung cấp vitamin C cho da đem lại hiệu quả như mong muốn.

Vitamin C chỉ phát huy tác dụng khi một lượng lớn được vận chuyển vào sâu lớp đáy thượng bì, giúp tăng tạo collagen, ngăn sự hình thành và làm mờ hắc sắc tố melanin, từ đó làm mờ sẹo và vết thâm hiệu quả. Ngoài ra, loại vitamin này còn có tác dụng ức chế tăng tiết nhờn, cải thiện tình trạng da thô ráp, sần sùi.

Tuy nhiên, đặc tính của vitamin C nguyên chất không ổn định, khó thẩm thấu qua da và dễ bị phân hủy. Điều này đòi hỏi công nghệ điều chế đặc biệt, chỉ có được trong một số sản phẩm đặc trị.

Dòng dược mỹ phẩm iS Clinical của hãng Innovative Skincare, Mỹ đã sáng tạo công nghệ đột phá Advance+ kết hợp vitamin C dạng bền vững cùng với Copper Tripeptide Growth Factor. Hoạt chất này mang lại hiệu quả điều trị ưu việt hơn nhờ khả năng phóng thích vitamin C chậm, liên tục đến các tế bào da, duy trì hoạt tính đến khi được chuyển đến lớp đáy thượng bì, tăng khả năng chống oxy hóa mạnh và bảo vệ da trước tác hại của ánh sáng UV. Công nghệ này có tính an toàn cao, đạt hiệu quả làm sáng da một cách tự nhiên đồng thời kích thích tái tạo collagen cho da.

Công nghệ đột phá Advance+ kết hợp vitamin C dạng bền vững cùng với Copper Tripeptide Growth Factor.

Điểm đặc biệt trong công nghệ Advance+ là sự kết hợp giữa đồng và axit ascorbic. Thông thường, sự kết hợp này sẽ làm vô hiệu hóa đồng và làm cho vitamin C kém hiệu quả. Tuy nhiên, với kỹ thuật hiện đại, hãng dược mỹ phẩm Innovative Skincare đã kết hợp thành công hai thành phần này trong cùng một công thức, phát huy hiệp lực và không phản ứng với nhau.

Trong đó, vitamin C cần thiết cho sự tổng hợp collagen một cách hiệu quả, còn đồng như một chất xúc tác trong quá trình này. Hiệu quả hiệp lực của hai thành phần này giúp nâng cao hiệu quả chống oxy hóa, tăng cường kích thích tổng hợp collagen, ức chế sản sinh hắc tố melanin.

Sự kết hợp giữa đồng và axit ascorbic nâng cao hiệu quả chống oxy hóa.

Chuỗi sản phẩm ứng dụng công nghệ Advance+ gồm có C15 Serum Advance+; C&E Serum Advance+; C Eye Advance+; Super Serum Advance+ và Pro-Heal Serum Advance+. Sản phẩm được nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam bởi Công ty TNHH thiết bị y tế Aesthetic and Health.

(Nguồn: Aesthetic and Health)