Kim Ok Bin được mệnh danh "đả nữ" hay "Nữ hoàng phim kinh dị", qua các phim điện ảnh Voice, Thirst, The Villainess. Cô còn được biết đến qua Cô dâu Hà Nội; Hello, God, Over the Rainbow... Phim Biên niên sử Arthdal mà cô đóng cùng Jang Dong Gun, Song Joong Ki... đang phát trên kênh tvN.