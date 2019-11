Cựu Chủ tịch Hạ viện Anh ra mắt hồi ký

John Bercow công bố xuất bản hồi ký vào tháng 2/2020 sau hai tuần từ chức Chủ tịch Hạ viện Anh.

Theo The Guardian, cuốn sách - với tên Unspeakable (tạm dịch: Không kể xiết) - nói về hành trình của Johnson từ khi là con của tài xế taxi ở phía Bắc London tới Chủ tịch Hạ viện Anh. Nội dung sách nói về cách ông dân chủ hóa hoạt động Nghị viện, những nỗ lực không khoan nhượng cho sự cấp tiến của đất nước kể từ khi là thành viên của Hạ viện năm 1997 và thái độ của ông với phe cánh hữu.

John Bercow hy vọng qua Unspeakable, mọi người chú trọng vào những nỗ lực của ông hơn là lợi ích ông được hưởng trong 10 năm qua. "Từ thời thơ ấu tới một vị trí trong Hạ viện và cuối cùng là giữ chức Chủ tịch, tôi đã cố gắng mô tả rõ ràng nhất những động lực thúc đẩy mình, những gì tôi nhắm tới và kết quả đạt được. Tôi đối xử công bằng với bạn bè và kẻ thù, từ đầu tới cuối, tôi nỗ lực để làm những điều đúng đắn nhất. Hơn cả việc tư lợi, tôi càng mong muốn làm một đầy tớ phục vụ cộng đồng. Tôi kể lại câu chuyện đời mình, về những điều đã làm, hành trình tôi trải qua và người đọc có thể tự đánh giá và phán xét", ông nói.

"Tôi muốn viết, thảo luận vui vẻ và làm những điều tốt đẹp" – John Bercow chia sẻ trong phỏng vấn với The Guardian. Ảnh: Hansen/The Observer.

Cuốn sách nhận được sự quan tâm rất lớn từ các nhà xuất bản (NXB). Alan Samson, chủ tịch NXB Weidenfeld & Nicolson, đánh giá Unspeakable: "Một câu chuyện hấp dẫn về đời sống chính trị đích thực. Cuốn sách giải trí thú vị cho bất kỳ ai muốn tìm hiểu về bản chất nền dân chủ và các giai đoạn chính trị đương thời trên nước Anh". Weidenfeld & Nicolson cũng là NXB hợp tác với Bercow để phát hành sách, dự kiến vào ngày 6/2/2020 với giá 20 bảng.

John Bercow là chính trị gia và Chủ tịch Hạ viện Anh từ năm 2009 đến 2019. Cựu nghị sĩ 56 tuổi có nhiều cải tiến trong thời gian giữ chức chủ tịch như phá bỏ luật về trang phục truyền thống, thay đổi giờ hoạt động của Hạ viện và khôi phục các phiên chất vấn bộ trưởng tại Anh. John Bercow có nhiều phát ngôn và hành động phản đối Brexit. Ông từng phát hành hai tác phẩm - Assets: Why Tories Should Change Policy on Immigration and Asylum (2005) và Tennis Maestros: the 20 Greatest Male Tennis Players of All Time (2014).

Bảo Thư