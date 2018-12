Cựu chủ tịch Fidel Castro từng đóng vai quần chúng ở Hollywood

10 phim Hollywood bị chê cười nhất từ 2010 tới nay / Những cảnh ở bể bơi hài hước nhất màn ảnh Hollywood

Biểu tượng cách mạng Cuba qua đời tối ngày 25/11 (giờ địa phương - tức sáng 26/11 giờ Hà Nội) tại thủ đô Havana, hưởng thọ 90 tuổi.

Vài năm trở lại đây, một số nhà chuyên môn và sử học Mỹ cùng Mexico lật lại thời gian đầu những năm 1940, khi chủ tịch Fidel Castro được cho là có liên quan với điện ảnh Hollywood.

Trong cuốn sách The Secret Fidel Castro: Deconstructing the Symbol, tác giả Servando Gonzalez viết rằng Fidel Castro mê phim găng-xtơ và cao bồi Mỹ tới mức đi sang California để tham gia phim ảnh. Ông từng được tuyển làm diễn viên quần chúng trong Bathing Beauty (1944) và Holiday in Mexico (1946) - hai phim nhạc kịch do hãng Metro Goldwin sản xuất, George Sidney đạo diễn - cùng tác phẩm Easy to Wed (1946).

Fidel Castro đảm nhận vai vũ công nam trong phim "Holiday In Mexico" (người đứng đầu tiên bên trái trong hình).

Trong Bathing Beauty, Fidel Castro đóng vai một anh chàng 20 tuổi đẹp trai kiểu Latin. Còn trong Holiday In Mexico, ông hóa trang thành một vũ công rumba biểu diễn trong bữa tiệc của đại sứ Mỹ. Nhân vật của ông ăn vận điệu đà với chiếc áo có phần ống tay nhiều diềm xếp nếp, quần satin đen và lắc hông theo nhạc.

Theo nguồn tin Hội Công nhân thủ công và Kỹ thuật Điện ảnh Mexico tiết lộ trên tờ Univision, Fidel Castro nhanh chóng hết hứng thú với phim Hollywood. Sau năm 1946, ông trở về Havana theo học luật ở Đại học Havana rồi bắt đầu liên quan vào chính trị từ phong trào sinh viên.

*Trailer phim "Holiday In Mexico"

(Chủ tịch Fidel Castro xuất hiện ở phút 2:10)

Tuy nhiên, giới sử học Cuba tránh nhắc đến hoặc bình luận về thời gian ông Fidel Castro làm diễn viên ở Mỹ. Theo một chuyên gia ở Viện Nghệ thuật và Công nghiệp Điện ảnh Cuba, cho dù chuyện này là thật, nó sẽ luôn bị phủ nhận ở Cuba.

Chuyện các nguyên thủ quốc gia từng là diễn viên không hiếm. Tổng thống Mỹ Ronald Reagan là diễn viên chuyên nghiệp trước khi theo nghiệp chính trị. Tổng thống Mỹ vừa đắc cử - Donald Trump - cũng từng góp mặt làm cameo (khách mời) trong hơn 20 bộ phim.

