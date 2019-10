Cuộc thi thời trang đường phố tại Hà Nội

The Best Street Style là hoạt động trong tuần lễ Aquafina Vietnam International Fashion Week 2019, nơi để mọi người tự do thể hiện cá tính về thời trang.

Chương trình diễn ra từ ngày 26 đến 31/10, tại khu vực phố Tràng Tiền, Hà Nội. Thí sinh tham gia The Best Street Style sẽ nhận số báo danh, lưu lại thông tin với ban tổ chức, thợ ảnh của chương trình sẽ chụp hình người tham gia với số báo danh.

Các bạn trẻ đam mê thời trang check in tại chương trình.

Chia sẻ về lý do tổ chức chương trình, đại diện ban tổ chức cho biết, thời trang đường phố là một thuật ngữ phổ biến trong giới trẻ. Nhắc đến nguồn gốc của nó phải kể đến văn hoá trượt ván và lướt sóng ở Mỹ. Bên cạnh đó, nó là sự kết hợp phong phú giữa các yếu tố của thời trang hip-hop, thời trang hiện đại... Phong cách street style không cầu kỳ hay rườm rà, hiện đại nhưng vẫn thời trang. Các bạn tham gia thỏa sức sáng tạo, mix trang phục theo sở thích...

Các bạn trẻ thỏa sức thể hiện phong cách thời trang, tài mix đồ hay thể hiện thần thái qua các bức ảnh, có bộ trang phục được phối từ những chiếc áo, chân váy là rèm cửa.

Thay vì xem người mẫu trình diễn trên sàn runway theo một chủ đề nhất định, người xem sẽ được ngắm nhìn street style đường phố với nhiều xu hướng khác nhau, thể hiện rõ ràng phong cách của người mặc. Khoảnh khắc đó trở thành điểm nhấn cho tuần lễ thời trang từ xưa đến nay.

Cũng theo ban tổ chức Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2019 diễn ra chiều tối để phù hợp với lịch trình của mọi người, kéo theo sân chơi The Best Street Style để có thể chụp hình được đẹp nhất.

Sân chơi để các bạn trẻ thể hiện cá tính về thời trang.

Kết thúc hoạt động The Best Street Style, ban tổ chức sẽ tổng kết những hình ảnh nổi bật nhất và gửi cho ban giám khảo. Sau đó, hội đồng đánh giá sẽ lựa chọn để trao một giải The Best Mix&Match Fashion do biên tập viên, Stylist Khuất Năng Vĩnh lựa chọn; Giải The Best Photographer do Blogger Thái Khang đề cử; Giải The Best Impressive Mix&Match Kid do đại diện Tràng Tiền Plaza lựa chọn. Phần thưởng mỗi giải trị giá 20 triệu đồng. Ban tổ chức trao giải tại Lễ bế mạc Aquafina Vietnam International Fashion Week Fall Winter 2019.

Không chỉ bạn trẻ đam mê thời trang mới diện đồ tạo dáng, các tín đồ nhí thu hút sự chú ý bởi những bộ đồ màu sắc, phong cách.

Bên cạnh đó còn có giải The best dresses in the day, 2 giải The best hair style, 2 giải the best make up style trao tại Tràng Tiền Plaza ngay sau khi hoạt động kết thúc. Người chiến thắng cho mỗi hạng mục sẽ nhận vé mời tham dự AVIFW, công bố trên fanpage chính thức của Vietnam International Fashion week, cùng những phần quà hấp dẫn: 6 cặp airpod, 300 túi tote, 420 phone case...

Ngọc Thi