Cuộc thi ảnh 'Vì bình yên cuộc sống'

Từ 10/5 đến hết 10/9, báo Công an nhân dân nhận tác phẩm dự thi ảnh chủ đề "Vì bình yên cuộc sống" năm 2016. Cuộc thi tôn vinh người chiến sĩ công an dũng cảm, mưu trí, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, góp phần xây dựng lực lượng công an trong sạch.

Công an Phú Thọ đưa các em bé chen chúc, mắc kẹt trong đám đông tại lễ hội đền Hùng 2016 đến nơi an toàn. Ảnh: Giang Huy.

Đối tượng dự thi là tất cả nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trong cả nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Ảnh dự thi là ảnh đơn, không nhận ảnh bộ. Ảnh được chụp trong nước, là ảnh màu hoặc đen trắng, gửi dưới dạng file ảnh kỹ thuật số, định dạng .jpg.

Tác giả có ảnh đoạt giải nhất sẽ nhận được 10 triệu đồng cùng một máy ảnh kỹ thuật số Leica D-lux trị giá gần 30 triệu đồng. Cuộc thi cũng trao hai giải nhì mỗi giải 7 triệu và bốn giải ba mỗi giải 5 triệu đồng.

Giang Huy