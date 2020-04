Cuộc sống ở nhà của Ryan Reynolds thời dịch

CanadaTài tử Ryan Reynolds tận dụng quãng thời gian phong tỏa chăm sóc vườn cây, chơi với con gái.

Nam diễn viên Deadpool thực hiện bài phỏng vấn với chương trình The Late Show with Stephen Colbert qua phần mềm trò chuyện trực tuyến tại nhà riêng hôm 1/4. Từ khi Covid-19 bùng phát ở Mỹ, Ryan đưa vợ Blake Lively cùng hai con gái tới Canada sống với mẹ vợ. Anh nói: "Chúng tôi chủ yếu dạy con học tại nhà. Tôi may mắn có một căn vườn nhỏ nên đang cùng con học trồng cây".

Ryan Reynolds và vợ Blake Lively tại buổi công chiếu phim Pokémon Detective Pikachu của tài tử ở Los Angeles năm ngoái. Ảnh: FilmMagic.

Tài tử cho biết dành nhiều thời gian bên vợ con. "Tôi thích ở bên các cô gái của mình, làm những việc nữ tính. Sáng nay, chúng tôi cùng nhau làm các bộ váy từ giấy ăn và các con rất vui vẻ".

Anh cũng cho biết hào hứng vì được vợ cắt tóc cho vì các tiệm cắt tóc gần nhà đều đóng cửa. "Blake từng làm việc đó một lần, mất khoảng hai tiếng rưỡi. Kết quả là tôi có mái tóc như vừa được cắt bởi bật lửa hay giấy nhám vậy. Có lẽ việc cắt tóc sẽ nhanh hơn nếu cô ấy vò đầu tôi cho đến khi rụng hết tóc", nam diễn viên đùa với người dẫn chương trình Stephen Colbert.

Ngoài thời gian bên vợ con, Ryan thường đăng tải các nội dung hài hước trên mạng xã hội để khuyên người hâm mộ chấp hành lệnh hạn chế ra đường của chính phủ. Vợ chồng anh cũng tích cực ủng hộ các quỹ chống Covid-19. Giữa tháng 3, họ quyên 1 triệu USD cho các quỹ lương thực tại Mỹ và Canada, tặng bữa ăn cho người già và các gia đình khó khăn đang đối mặt dịch bệnh. Cả hai cũng ủng hộ 400.000 USD cho các bệnh viện ở New York.

Ryan Reynolds cùng vợ và hai con gái nhận sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood năm 2016. Ảnh: Rex.

Ryan Reynolds và Blake Lively quen khi cùng đóng phim Green Lantern năm 2010. Lúc này, Blake Lively vẫn đang hẹn hò bạn diễn Penn Bedgley, trong khi Ryan Reynolds đã làm đám cưới với Scarlett Johansson hai năm. Trong ba tháng cuối năm 2010, Blake chia tay Penn, còn Ryan cùng Scarlett quyết định ly hôn. Hai người dần nảy sinh tình cảm trong quá trình đi quảng bá phim và hẹn hò từ cuối năm 2010.

Hai người cưới năm 2012 và có hai con gái. Cặp sao kín tiếng về chuyện đời tư. Ryan và Blake được người hâm mộ đánh giá là một trong những đôi vợ chồng đẹp nhất Hollywood.

Ryan Reynolds và Blake Lively Ryan Reynolds và vợ - minh tinh Blake Lively - chia sẻ về nhau (năm 2016). Video: People.

Đạt Phan (theo Global TV)