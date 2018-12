'Cuộc săn đuổi của ông già mù' ăn khách hơn phim của Jason Statham

'Don't Breathe' - cuộc săn đuổi của ông già mù gây nghẹt thở / 'Mechanic: Resurrection' - Jason Statham trở lại làm sát thủ

Bảng xếp hạng phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua ghi nhận một bất ngờ. Don’t Breathe - tác phẩm kinh dị có ngân sách chỉ khoảng 10 triệu USD - giành ngôi vị quán quân với 26,1 triệu USD. Sức hút của Don't Breathe khiến bom tấn Suicide Squad, quán quân của ba tuần trước, rơi xuống vị trí thứ hai. Trong khi bộ phim mới khác là Mechanic: Resurrection cũng xuất hiện trong top 10 nhưng chỉ đứng thứ năm với doanh thu khiêm tốn là 7,5 triệu USD.

Phim kinh dị "Don't Breathe" bất ngờ ăn khách nhất tuần qua.

Don't Breathe tiếp nối đà thành công của những phim kinh dị kinh phí thấp năm nay. Trước đó, các tác phẩm The Conjuring 2, The Purge: Election Year, The Shallows và Lights Out đều thu lãi. Don't Breathe nhận nhiều lời khen từ giới phê bình và khán giả. Độc giả trang IMDB chấm phim 8,2/10. Trong khi đó, 87% ý kiến phê bình trên Rotten Tomatoes đánh giá phim tích cực. Hầu hết cho rằng Don’t Breathe tạo được sự kịch tính, gay cấn nghẹt thở và rùng rợn dù nhân vật không nhiều và bối cảnh giới hạn trong một ngôi nhà.

Qua bàn tay đạo diễn Uruguay Fede Alvarez, Don’t Breathe có sự tham gia của dàn diễn viên không mấy nổi tiếng. Nội dung xoay quanh một nhóm thanh niên đột nhập vào nhà một ông lão mù để ăn cắp tiền. Tuy nhiên, họ sớm nhận ra mình đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng. Ông lão mù là một cựu quân nhân với những kỹ năng tiêu diệt kẻ thù điêu luyện, lại sống cùng một con chó hung dữ.

Sau ba tuần liên tiếp dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ, Suicide Squad tụt xuống thứ hai. Doanh thu tuần qua của bom tấn siêu anh hùng này là 12,1 triệu USD. Tính trên toàn thế giới, Suicide Squad thu về 636 triệu USD tiền vé. Con số này được coi là thành công trong bối cảnh tác phẩm này chịu nhiều lời chê bai về chất lượng.

Phim mới của Jason Statham không thành công như kỳ vọng của nhà sản xuất.

Chỉ đứng ở vị trí thứ năm, Mechanic: Resurrection gây thất vọng lớn. Bộ phim hành động mới nhất của ngôi sao Jason Statham chỉ đạt doanh thu 7,5 triệu USD trong khi kinh phí sản xuất khoảng 40 triệu USD.

Mechanic: Resurrection là phần tiếp theo của phim The Mechanic ra mắt năm 2011. Trong phần này, gã sát thủ biệt danh "Thợ máy" buộc phải từ bỏ cuộc sống ẩn mình để cứu bạn gái bị người bạn cũ năm xưa bắt cóc.

Bảng xếp hạng tuần tới nhiều khả năng không có xáo trộn khi những phim ra mắt vào cuối tuần này khó tạo được cơn sốt phòng vé. Hai bộ phim đáng chú ý ra rạp là The Light Between Oceans và Morgan.

Top 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần này:

1. Don't Breathe – ScreenGems – 26,1 triệu USD

2. Suicide Squad – Warner Bros. – 12,1 triệu USD

3. Kubo and the Two Strings – Laika/Focus – 7,9 triệu USD

4. Sausage Party – Sony/Columbia – 7,7 triệu USD

5. Mechanic: Resurrection – LionsGate – 7,5 triệu USD

6. Pete’s Dragon – Disney – 7,3 triệu USD

7. War Dogs – Warner Bros. – 7,2 triệu USD

8. Bad Moms – STX Entertainment – 5,8 triệu USD

9. Jason Bourne – Universal – 5,2 triệu USD

10. Ben-Hur – Paramount – 4,5 triệu USD

Thanh Hải