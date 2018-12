"I am what I am" (Tôi là chính tôi) được chia làm hai phần: ứng dụng và cao cấp. 100 mẫu thiết kế lần lượt được giới thiệu trên bảng màu bạc, vàng ánh kim, đen, nhấn nhá chút đỏ rượu và xanh ngọc, đưa đến một không khí lễ hội đậm nét.