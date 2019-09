Cụ bà 70 tuổi đàn hát vượt bệnh tật

Bà Malinda Herman, 70 tuổi người Thái Lan, bị liệt má bên trái và từng tự ti đến mức không cho ai nhìn mặt mình.

Ngày 18/9, trên kênh Youtube cá nhân, bà Malinda Herman người Thái Lan đăng video đàn guitar và hát The twelfth of never. Hôm qua, bà cover ca khúc I want to hold your hand. Khi bà đàn hát, chú chó cưng khi lè lưỡi, khi lim dim mắt trong lòng bà.

Malinda Herman hát 'Hey Jude' Bà Malinda Herman hát "Hey Jude". Video: MH.

Malinda Herman lập tài khoản chia sẻ video từ năm 2016, thường hát ca khúc tiếng Anh bà yêu thích thời thanh xuân. Bản I can't stop loving you bà cover thu hút hơn một triệu lượt xem. Bài Hey Jude bà đăng hồi cuối tháng 8 nhận hơn 4 triệu lượt xem. Bà còn từng hát More than I can say, Take me home country road, Yesterday once more, Rhythm of the rain... Thi thoảng, tiếng chó sủa, mèo kêu xen lẫn tiếng đàn hát, tạo thành bản hòa âm mang dấu ấn riêng trên kênh của bà.

Mỗi video của Malinda Herman nhận hàng trăm bình luận, nhiều người cảm thấy ấm áp, vui vẻ từ giọng hát, khung cảnh trong video. "Tôi xem bà đàn hát mỗi tối vì sau đó, tôi sẽ đi ngủ với nụ cười trên môi", "Yêu bà và chú chó của bà", "Một ngày của tôi thật tồi tệ cho tới khi tôi xem video của bà"... các khán giả viết.

Malinda Herman hát 'Rhythm of the rain' Bà Malinda Herman hát "Rhythm of the rain". Video: MH.

Trên Coconuts, bà Malinda Herman chia sẻ từng bị tai nạn dẫn đến liệt nửa mặt trái. "Quãng thời gian đó với tôi thật tồi tệ. Khoảng hai năm sau tai nạn, tôi không cho ai nhìn gương mặt mình. Tôi xấu hổ và tự ti". Lúc đó bà gặp khó khăn phát âm, nhắm mắt không kín. Bác sĩ từng khuyên phẫu thuật song bà từ chối.

Để chữa bệnh, bà thực hiện bài tập phát âm A-E-I-O-U trong vài năm. "Cho tới hôm con trai mua cho tôi chiếc guitar và gợi ý tôi hát. Con trai biết thời trẻ tôi thích đàn hát". Từ đó, luyện tập cơ mặt với bà Malinda Herman không còn là công việc nhàm chán, nặng nề mà là việc bà yêu thích mỗi ngày. Đến nay, bà đã hồi phục khoảng 75%.

Bà Malinda Herman bên chó, mèo cưng. Ảnh: Coconuts.

Bà dần lấy lại tự tin, chào đón khi bạn bè ghé thăm và xem bà đàn hát. Bà còn từng biểu diễn trong một số chương trình truyền hình của Thái Lan. Malinda Herman không nghĩ mình là người nổi tiếng, chỉ hạnh phúc vì mang lại niềm vui cho người khác. "Mọi người quá căng thẳng, mệt mỏi trong cuộc sống hiện tại, tôi mong làm được gì đó giúp họ thoải mái và cảm thấy cuộc sống tốt hơn", bà nói.

Malinda Herman hát 'I love you to want me' Malinda Herman hát 'I love you to want me'. Video: MH.

Nghinh Xuân