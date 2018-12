Công Vinh vui vì tự truyện tái bản 4.000 cuốn sau hai tuần

Công Vinh: 'Tôi không hối hận khi viết tự truyện' / Tự truyện Công Vinh (phần cuối): 'Nàng Tiên của tôi'

5.000 bản in đợt đầu đã bán hết. Do đơn đặt hàng vẫn gửi về đều đặn, nhà xuất bản in thêm 4.000 cuốn. Trước thông tin này, Công Vinh cho biết thấy vui và không nghĩ Phút 89 lại nhận được nhiều sự quan tâm của người đọc. "Tôi mừng vì đã làm được điều muốn làm, phải làm. Nhiều độc giả sau khi đọc sách đã gửi cho tôi những lá thư chia sẻ cảm xúc. Đó là niềm động viên rất lớn đối với tôi. Họ cho tôi cảm giác mình vẫn được yêu quý, ủng hộ một cách âm thầm", cựu tiền đạo người Nghệ An chia sẻ.

Công Vinh mừng khi tự truyện tái bản 4.000 cuốn sau hai tuần

Công Vinh hy vọng nhận được sự đồng cảm từ mọi người khi anh kể những câu chuyện thật trong bối cảnh chung của nền bóng đá. Anh khẳng định những gì mình kể không nhằm bôi đen câu chuyện, mà để mong ước một ngày mai tươi sáng hơn. "Bóng đá đã tạo nên Lê Công Vinh của ngày hôm nay và tôi đã kể lại câu chuyện của mình một cách chân thành nhất", anh bộc bạch.

Bìa sách "Phút 89".

Sau khi phát hành hồi tháng 5, sách gây tranh luận bởi những chia sẻ của anh về quan hệ đồng nghiệp, những góc khuất trong nghề. Trước phản ứng của dư luận, Công Vinh cho biết anh không hối hận khi viết tự truyện.

Phút 89 là những ghi chép về cuộc đời cầu thủ Lê Công Vinh từ ấu thơ đến trưởng thành, lập gia đình. Sách không chỉ có những chương bạo liệt, trần trụi của cuộc đời “quần đùi áo số”, Công Vinh dành một chương để viết về chuyện tình với ca sĩ Thủy Tiên.

Công Vinh sinh năm 1985 tại Quỳnh Lưu, Nghệ An. Anh từng là cầu thủ của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, sau đó khoác áo các câu lạc bộ Hà Nội T&T và Bình Dương. Tiền đạo người Nghệ An ba lần đoạt Quả Bóng Vàng Việt Nam (2004, 2006 và 2007). Anh giải nghệ cuối năm 2016. Năm 2017, anh giữ chức quyền Chủ tịch Câu lạc bộ TP HCM. Hồi đầu tháng 5, Công Vinh bất ngờ thông báo thôi đảm nhiệm chức vụ này và mở học viện bóng đá mang tên mình.

Trọng Trường