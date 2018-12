Con trai Will Smith yêu đồng tính

Jaden Smith thử thách mình với thiên nhiên hoang dã

Trên MSFTS Frequency - chương trình của riêng Jaden Smith từ năm 2015 thuộc sóng Apple Music Beats 1 Radio, diễn viên 20 tuổi nói về chuyện tình cảm. "Gần đây tôi có nói rằng Tyler, the Creator là bạn trai tôi. Điều đó là đúng. Vì vậy, mọi người đã biết tin rồi đấy", Jaden nói. Con trai lớn của Will Smith sau đó nhấn "thích" với bình luận "Jaden xác nhận một lần nữa, anh ấy đã có bạn trai" trên Twitter của anh.

Jaden Smith (trái) và rapper Tyler, the Creator.

Hôm 11/11, trong buổi biểu diễn ở Los Angeles, Jaden Smith nói đùa trên sân khấu rằng anh đang hẹn hò rapper Tyler: "Tôi muốn nói rằng Tyler là bạn thân của tôi và tôi yêu anh ấy rất nhiều". Tyler khi đó chỉ cười, lắc đầu và xua tay. Trên Twitter, Jaden viết thêm: "Tôi đã nói với mọi người rồi và anh không thể phủ nhận, Tyler". Theo Jaden, rapper Tyler không muốn tiết lộ chuyện hẹn hò.

Thay đổi của Jaden Smith theo thời gian Thay đổi của Jaden Smith theo thời gian.

Trước Tyler, Jaden Smith từng hẹn hò các người đẹp nổi tiếng ở làng giải trí như người mẫu Sarah Snyder, người dẫn chương trình Odessa Adlon. Trong khi Tyler, the Creator từ lâu tiết lộ anh yêu đồng tính và từng hôn một chàng trai da trắng năm 2004.

Jaden Smith và Sarah Snyder hôn nhau trên hàng ghế đầu của show thời trang năm 2015.

Jaden Smith được biết tới lần đầu tiên năm 2006 khi tham gia phim The Pursuit of Happyness, đóng cùng bố. Sau The Karate Kid (2010) được đề cử nhiều giải thưởng tại Teen Choice Award, Kid Choice Awards hay MTV Movie Awards, diễn viên trẻ tiếp tục tham gia phim cùng bố trong After Earth (2013) nhưng không thành công.

Thất bại trong diễn xuất khiến Jaden Smith chuyển hướng sang âm nhạc. Năm 2017, Jaden phát hành album Syre và sau đó một năm là Syre: The Electric Album.

Minh Anh