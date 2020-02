Con gái The Rock học làm đô vật

Simone Johnson - con gái "The Rock" Dwayne Johnson - muốn nối nghiệp cha, trở thành đô vật ở đấu trường WWE.

Ngày 10/2, tổ chức WWE cho biết con gái 18 tuổi của tài tử The Rock đang tập luyện tại trung tâm đào tạo đô vật bang Florida, Mỹ, tiếp nối truyền thống của gia đình từ đời cụ nội. Nếu Simone thành công, dòng họ Johnson là gia đình đầu tiên có bốn đời liên tiếp thi đấu tại giải. Bố và ông nội của Dwayne Johnson đều là các đô vật nổi tiếng.

Simone Johnson mặc đồng phục của trung tâm đào tạo võ sĩ. Ảnh: WWE.

Sara Amato - huấn luyện viên của Simone - nhận xét cô tài năng, chăm chỉ và sẵn sàng hy sinh để đạt thành công. "Tôi không mong đợi gì hơn ở một vận động viên", ông nói trên Pagesix. Trên Twitter, Simone cho biết đô vật là ước mơ từ nhỏ và biết ơn vì có cơ hội được tập luyện tại WWE.

Simone đến dự buổi công chiếu phim "Skyscraper" của bố năm 2018. Ảnh: AFP.

Dwayne từng nói về con gái trên Fox News: "Việc Simone thích môn này có ý nghĩa lớn với tôi. Tôi biết ơn vì di sản của gia đình được tiếp nối". Diễn viên cho biết luôn ủng hộ con gái theo đuổi đam mê đô vật, nơi anh tạo nên danh tiếng của bản thân trong lòng công chúng.

Simone Johnson sinh năm 2001, là con gái đầu của Dwayne Johnson với vợ cũ Dany Garcia. Tháng 8/2019, cô được nhận vào trường đại học New York. Dwayne Johnson kết hôn Dany Garcia năm 1997 và ly dị năm 2007. Sau khi chia tay, anh giữ mối quan hệ tốt với vợ cũ và con gái. Dany hiện giữ chức giám đốc hãng phim Seven Bucks do Dwayne sáng lập, đồng thời là người đại diện của nam diễn viên.

Đạt Phan (theo Pagesix)