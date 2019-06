'Con gái Iron Man' xin người hâm mộ dừng làm phiền

Diễn viên nhí Lexi Rabe nói muốn có cuộc sống bình thường sau khi đóng "Avengers: Endgame".

'Thiên thần' sáu tuổi đóng bom tấn Marvel

Theo MetroUK, cô bé cho biết bị nhiều người bắt nạt vì từ chối ký tặng hoặc chụp ảnh cùng. "Nếu cháu hành động ngớ ngẩn hoặc không đúng mực, xin hãy nhớ cháu mới bảy tuổi. Làm ơn đừng bắt nạt cháu và gia đình", Lexi nói trong video được đăng tải trên Instagram gần đây.

Con gái Iron Man xin người hâm mộ dừng làm phiền Lexi Rabe xin người hâm mộ không bắt nạt mình và gia đình. Video: Instagram.

Jessica S Rabe, mẹ của diễn viên nhí, bảo vệ con: "Xin đừng làm phiền để cô bé được lớn lên như người bình thường. Công việc diễn viên rất căng thẳng với một đứa trẻ và đôi khi khiến bé trở nên cáu kỉnh".

Sau khi hai bài viết của gia đình được đăng tải, hàng nghìn người hâm mộ gửi bình luận động viên Lexi. "Yên tâm đi Lexi! Cộng đồng Marvel sẽ bảo vệ cháu" - một người dùng viết. "Kẻ nào cả gan bắt nạt con gái của Iron Man? Đã đến lúc để các Avengers tập hợp một lần nữa rồi", một người khác bình luận dưới video của Lexi. Bà Jessica thay mặt con gái cảm ơn những lời động viên của fan.

Lexi Rabe cùng mẹ tham gia buổi công chiếu "Avengers: Endgame" tại Mỹ hồi tháng 4. Ảnh: Instagram.

Lexi Rabe, sáu tuổi, tên thật là Alexandra Rachael Rabe. Cô nổi tiếng với vai Morgan Stark, con gái "Iron Man" Tony Stark (Robert Downey Jr đóng). Sau vai diễn, Lexi được nhiều người khen xinh đẹp như thiên thần. Câu thoại "I love you 3.000" của Lexi trở thành trào lưu toàn cầu, được lặp lại nhiều lần trên các phương tiện truyền thông và ấn phẩm quảng bá bộ phim. Sau Avengers: Endgame, Lexi xuất hiện trong "bom tấn" Godzilla: King of the Monsters phát hành cuối tháng 5. Diễn viên nhí hiện tham gia vào bộ phim kinh dị Silk Road của đạo diễn Tiller Russell.

Đạt Phan (theo MetroUK)