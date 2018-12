'Cơ trưởng Sully' của Tom Hanks tiếp tục hot nhất Bắc Mỹ

'Cơ trưởng Sully' - phim lay động cảm xúc về tai nạn máy bay / Phim Tom Hanks cứu máy bay ăn khách Bắc Mỹ

Tuần qua, Sully gom 22 triệu USD tiền vé tại Bắc Mỹ, nâng tổng doanh thu nội địa lên 70,5 triệu USD. Dù giảm 37% lượng khách so với tuần đầu, phim của Tom Hanks và Clint Eastwood vẫn ăn khách số một. Trên toàn cầu, bộ phim về sự cố máy bay trên sông Hudson đạt 94 triệu USD trong khi chi phí sản xuất là 60 triệu USD.

Phim của Tom Hanks không có đối thủ sau hai tuần ra rạp.

Doanh thu của Sully cao gấp đôi phim đứng thứ hai trong bảng xếp hạng - Blair Witch (9,6 triệu USD). Trước đó, giới chuyên môn dự đoán chính Blair Witch sẽ truất ngôi quán quân của Sully. Blair Witch là tập phim thứ ba trong loạt phim về phù thủy Blair được nhiều khán giả biết đến. Phim có bối cảnh gần 20 năm sau những sự kiện diễn ra trong phần một. James Donahue cùng những người bạn lên đường tới khu rừng bí ẩn với hy vọng tìm được người chị mất tích. Cả đoàn nhanh chóng rơi vào thảm cảnh như người chị của anh.

Vị trí thứ ba thuộc về Bridget Jones's Baby - phần ba trong loạt phim Bridget Jones's Diary. Ra mắt 15 năm sau phần gốc, phim được giới phê bình đánh giá rất cao nhưng chỉ đạt doanh thu mở màn 8,2 triệu USD. Đây là mức doanh thu ra mắt thấp nhất trong cả loạt phim. 79% khán giả tới rạp thưởng thức bộ phim này tại Bắc Mỹ là nữ giới và phần lớn ở độ tuổi trên 35. Ngoài Bắc Mỹ, phim thu về 29,9 triệu USD.

"Snowden" của Gordon Levitt kém ăn khách.

Bộ phim cuối cùng vừa ra mắt tuần qua - Snowden - chỉ thu về 8 triệu USD và đứng thứ tư trong bảng xếp hạng. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại màn ảnh của tài tử Joseph Gordon Levitt, mở màn kém ăn khách so với ngân sách 40 triệu USD. Câu chuyện dựa trên sự kiện có thật về vụ rò rỉ những tài liệu mật làm chấn động thế giới năm 2013.

Cuối tuần này, hai bộ phim ra mắt đáng chú ý là Storks và The Magnificent Seven.

Top 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua:

1. Sully - Warner Bros. – 22 triệu USD

2. Blair Witch – LionsGate – 9,6 triệu USD

3. Bridget Jones's Baby – 8,2 triệu USD

4. Snowden – Open Road Films – 8 triệu USD

5. Don't Breathe – Screen Gems – 5,6 triệu USD

6. When the Bough Breaks­ – Screen Gems – 5,5 triệu USD

7. Suicide Squad – Warner Bros. – 4,7 triệu USD

8. The Wild Life – Illuminata Pictures – 2,6 triệu USD

9. Kubo and the Two Strings – Laika/Focus – 2,5 triệu USD

10. Pete’s Dragon – Disney – 2 triệu USD

Thanh Hải