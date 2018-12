'Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi' bản Nhật chưa trọn cảm xúc

Ba phim Việt cạnh tranh 23 phim ngoại ở rạp tháng 11 / Phim Nhật về gia đình trộm cắp bất ngờ thắng Cành Cọ Vàng ở Cannes

Đây là bản remake từ Nhật Bản của Cô gái năm ấy chúng tôi cùng theo đuổi (You Are the Apple of My Eye) - tác phẩm Đài Loan nổi tiếng có Kha Chấn Đông, Trần Nghiên Hy đóng chính. Do thành công của phim này, cụm từ "Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi" trở nên quen thuộc trên mạng, chỉ những cô gái có sức hút lớn, gắn liền với kỷ niệm đẹp.

'Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi' bản Nhật Trailer phim.

Bản mới giữ nguyên đường dây câu chuyện. Kosuke (Yuki Yamada đóng) là nam sinh lười học, hay gây chuyện trong lớp. Cậu bị chuyển lên ngồi trước Mana (Asuka Saito đóng) - cô gái xinh đẹp và học giỏi nhất lớp. Từ chỗ oan gia khắc khẩu, hai người thành bạn thân và nảy sinh tình cảm. Mối tình đầu ngọt ngào, trong trẻo để lại nhiều nỗi niềm trong lòng họ.

Các tình huống nổi bật trong bản gốc như hai nhân vật chính học thi, cãi nhau, nhóm bạn đi du lịch... được giữ lại, giống nguyên tác cả về hình ảnh lẫn nhịp điệu. Tác phẩm cũng gây ấn tượng với những khung cảnh đẹp đẽ và giàu màu sắc tuổi học trò. Hình ảnh xe đạp, đồng phục, lớp học, chi tiết giám thị kiểm tra tóc, đo độ dài của váy nữ sinh gợi hoài niệm về thời học đường ở các nước châu Á.

Poster tác phẩm.

Tuy nhiên, bản Nhật đánh mất nhiều dấu ấn của phim gốc. Các tuyến nam phụ - những người bạn cùng lớp yêu đơn phương Mana - được xây dựng giản lược, có tính cách mờ nhạt. Phim mới cũng không có một số cảnh hài hước khi các nam sinh này theo đuổi nữ chính. Rất nhiều chiêu trò quậy phá, nghịch ngầm của đám con trai tuổi 17 ở bản Đài Loan đều bị lược bỏ. Điều này khiến Kosuke và dàn nhân vật nam trong phim trở nên quá hiền lành. Hành trình theo đuổi nữ chính của nam chính cũng không còn quá khó khăn, khiến tác phẩm đánh mất sự xung đột tình tiết.

Bản Nhật có phá cách khi nhân vật Utako (Honoka đóng) có nhiều đất diễn hơn, trở thành vai nữ thứ. Trái với tính cách rụt rè, sống biệt lập của cô gái trong phim Đài, Utako phóng khoáng, hóm hỉnh và dành tình cảm cho nam chính Kosuke. Sự biến đổi này làm đầy đặn vai diễn, tạo kỳ vọng về những va chạm cảm xúc giữa ba nhân vật. Đáng tiếc, đạo diễn không đi tới cùng trong việc khai thác tâm lý của Utako khiến cô gây chú ý ban đầu nhưng nhạt nhòa về sau.

Phim mới tái hiện khá tốt không khí các cảnh học đường.

Bộ đôi diễn viên chính Yuki Yamada và Asuka Saito gây ấn tượng với ngoại hình đẹp, gương mặt sáng. Yuki Yamada thể hiện tốt nhiều cung bậc trạng thái của chàng trai bướng bỉnh Kosuke. Trong khi đó, Asuka Saito lép vế hơn, còn non nớt trong ánh nhìn và biểu cảm. Đây mới là vai chính thứ hai trong sự nghiệp nữ ca sĩ sinh năm 1998.

Tác phẩm giống bức họa về thanh xuân thuần khiết và đáng yêu nhưng để lại nhiều tiếc nuối vì cách kể dài dòng, xung đột chưa mạnh và nhạc phim kém thu hút. Đạo diễn Yasuo Hasegawa nhìn chung chưa thể khơi gợi nhiều cảm xúc như bản gốc, trong khi những thay đổi của ông không để lại dấu ấn.

Phim chiếu ở Việt Nam với tựa Năm tháng ấy tôi từng theo đuổi em và nhãn C16 (không dành cho khán giả dưới 16 tuổi).

Lam Anh