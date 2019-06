Ella Beth (đội Tuấn Hưng) thua đối thủ Ngọc Nhân (đội Tuấn Ngọc) ở vòng Đo ván.

Cô gái Australia hát 'Hương ngọc lan' ở The Voice

Tập 11 chương trình Giọng hát Việt phát sóng tối 23/6. Ella Beth thể hiện ca khúc Cho em gần anh thêm chút nữa (sáng tác: Tăng Nhật Tuệ). Dù hát nhiều đoạn không rõ lời, cô được các huấn luyện viên khen thể hiện cảm xúc tốt. Hồ Hoài Anh nói con gái anh là fan của Ella Beth. Thanh Hà nhận xét Ella yêu tiếng nói, âm nhạc Việt Nam, nỗ lực cao khi đến cuộc thi.

Cô gái Australia bị loại khỏi Giọng hát Việt Tiết mục của Ella Beth.

Ella Beth là ca sĩ nhạc Jazz sống ở Việt Nam sáu năm, mến mộ diva Mỹ Linh. Ở vòng Giấu mặt, cô từng gây ấn tượng khi thể hiện ca khúc Hương ngọc lan của nhạc sĩ Anh Quân. Trong vòng Đối đầu, cô chiến thắng đối thủ Hằng My khi song ca bài Symphony.

Thí sinh Ella Beth.

Đối thủ của cô - Ngọc Nhân - hát bài Hẹn một mai (Duy Anh sáng tác). Anh được các huấn luyện viên khen hát nốt cao tốt, giữ vững phong độ. Có nhiều fan trên mạng xã hội, Ngọc Nhân chiến thắng Ella Beth với tỷ lệ bình chọn vượt trội từ khán giả - 75,69%. Ella Beth chia tay chương trình, cô cho biết sẽ ở lại Hà Nội thêm một thời gian, thử sức với môi trường âm nhạc ở Việt Nam.

Thí sinh còn lại trong đội Tuấn Hưng - Lâm Bảo Ngọc - đấu với Layla đội Tuấn Ngọc. Giọng ca mạnh nhất đội Tuấn Hưng thể hiện ca khúc tiếng Anh kinh điển Killing Me Softly With His Song. Cô được các huấn luyện viên khen xử lý ca khúc bay bổng. Layla hát Góc tối của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Cô thể hiện chất giọng khỏe, nhiều quãng gằn. Kết quả, Bảo Ngọc chiến thắng với 50,87% số phiếu bình chọn từ khán giả. Hồ Hoài Anh đã bấm cứu Layla về đội.

Bích Tuyết đội Thanh Hà đấu với Vương Chí Bảo đội Tuấn Ngọc. Bích Tuyết hát ca khúc nhạc Pháp Comme Toi - Hãy đến với em. Cô được các giám khảo khen có giọng hát, phong thái trình diễn tốt. Vương Chí Bảo thể hiện bài Em không là duy nhất (sáng tác: Lương Bằng Quang) theo lối mộc mạc, đơn giản. Kết quả, Bích Tuyết chiến thắng và đi tiếp nhờ giành 59,33% số phiếu bình chọn từ khán giả.

Châu Nhi - thành viên cuối cùng đội Thanh Hà - hát Yêu 5 của Rhymastic theo phong cách EDM. Đối thủ của cô - Hoàng Bách đội Tuấn Hưng - hát Phải có em của tác giả trẻ Kai Đinh. Châu Nhi chiến thắng với 61,5% số phiếu bình chọn từ khán giả. Tập đầu tiên của vòng Trình diễn - Liveshow sẽ phát sóng tối 30/6.

Hà Thu