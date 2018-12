Cô gái 15 tuổi đoạt quán quân 'Ai tỏa sáng'

Cô gái 15 tuổi mô phỏng giọng Adele khiến Phương Uyên nghẹn ngào / Ca sĩ quán cà phê bật khóc khi giả giọng Lệ Quyên

Gala trao giải Ai tỏa sáng phát sóng tối 14/9, là đêm trình diễn của thí sinh với khách mời, không thi thố. Thảo My là người được xướng tên chiến thắng cuộc thi với giải thưởng 200 triệu đồng.

Thảo My giành giải quán quân "Ai tỏa sáng" mùa đầu tiên.

Cô gái 15 tuổi chọn chọn mô phỏng giọng ca Adele để tham dự chương trình. Trong vòng chung kết tìm ra quán quân tuần trước, nữ thí sinh chọn ca khúc Chạy và Rolling in the deep. Chất giọng nội lực của Thảo My khiến giám khảo Đoan Trang thốt lên: "Trời ơi, 15 tuổi mà em hát quá tỉnh. Nếu học thêm về một số kỹ năng sân khấu, em có khả năng trở thành người đáng gờm của showbiz trong thời gian tới".

*Video: Thảo My hát "Chạy"

Cô gái 15 tuổi giành giải quán quân 'Ai tỏa sáng' Thảo My sinh ra ở TP HCM và đang theo học một trường dạy nhạc. Giọng hát cảm xúc của cô từng khiến giám khảo Phương Uyên phải nghẹn ngào khi nhận xét. Cô được chú ý tại cuộc thi ngay vòng loại với tiết mục Hello của Adele. Á quân chương trình là ca sĩ quán cà phê - Phương Vy (mô phỏng giọng ca Lê Quyên). Giải ba thuộc về Thu Phượng (mô phỏng Lea Salonga), giải tư là Minh Trí (mô phỏng Phan Đinh Tùng).

Tâm Giao