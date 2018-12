Cô gái 24 tuổi chiến thắng The Voice Mỹ mùa 13

Chung kết The Voice US mùa thứ 14 diễn ra tối 22/5 tại Mỹ. Brynn Cartelli - thí sinh đội huấn luyện viên Kelly Clarkson - chiến thắng thuyết phục. Cô nhận giải thưởng 100.000 USD và hợp đồng thu âm với hãng Universal Music. Trên People, Brynn cho biết sau chương trình, cô sẽ theo đuổi dòng nhạc Pop/Soul.

Quán quân The Voice Mỹ mùa 14 có ngoại hình sáng sân khấu.

Huấn luyện viên Kelly Clarkson bày tỏ cô sẽ hỗ trợ hết sức cho học trò. "Tôi thích trở thành bạn, người cố vấn và truyền cảm hứng cho cô ấy", Kelly nói. Đây là lần đầu Kelly Clarkson ngồi ghế nóng The Voice. Britton Buchanan (đội huấn luyện viên Alicia Keys), Kyla Jade, Spensha Baker (đội huấn luyện viên Blake Shelton) lần lượt xếp thứ hai, ba và bốn.

* Brynn Cartelli biểu diễn trong chung kết

Cô gái 15 tuổi chiến thắng The Voice Mỹ

Trong đêm chung kết, Brynn hát bản mashup hai ca khúc Issues và Jump cùng khách mời Julia Michaels. Xuyên suốt chương trình, nữ sinh đến từ bang Massachusetts thể hiện phong độ ổn định. Cô gây ấn tượng trong vòng giấu mặt với ca khúc Beneath Your Beautiful. Khi được cả bốn huấn luyện viên lựa chọn, cô quyết định về đội thần tượng Kelly Clarkson. Một số tiết mục nổi bật khác của cô là Ready for It, Walk My Way, Skyfall...

* Brynn Cartelli hát "Beneath Your Beautiful"

Brynn Cartelli - Beneath Your Beautiful

Brynn Cartelli sinh năm 2003 ở Longmeadow, Massachusetts, Mỹ. Trước khi đến với The Voice, Brynn mới tham gia một số cuộc thi tài năng nhỏ ở trường và địa phương. Cô cũng thích hát ở các quán cà phê.

The Voice Mỹ (The Voice US) là cuộc thi âm nhạc theo format truyền hình thực tế, ra mắt lần đầu năm 2011, được sản xuất dựa theo chương trình The Voice of Holland của Hà Lan. Nhiều tên tuổi như Christina Aguilera, Cee Lo Green, Adam Levine, Blake Shelton, Shakira, Usher, Pharrell Williams, Gwen Stefani, Alicia Keys, Miley Cyrus làm giám khảo cuộc thi. Javier Colon, Dia Frampton, Beverly McClellan, Vicci Martinez... từng là quán quân của chương trình.

Hà Thu