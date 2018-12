Cô gái 19 tuổi thắng bạn trai tại American Idol 2018

American Idol 2018 công bố Top 3 / Chàng trai giả gái tiếp tục gây chú ý ở American Idol

Chung kết American Idol được phát trực tiếp trên kênh ABC tối 21/5. MC Ryan Seacrest công bố Maddie Poppe là quán quân, Caleb Lee Hutchinson giành vị trí thứ hai và Gabby Barrett đứng thứ ba.

Cô gái 19 tuổi thắng bạn trai tại American Idol 2018

Maddie Poppe nghẹn ngào hát ca khúc chiến thắng Going Going Gone và đôi lúc không giữ được cảm xúc. Khán giả, người thân và các thí sinh cùng hát hỗ trợ Maddie Poppe.

"Tôi không biết dùng từ ngữ nào mô tả cảm xúc lúc này. Việc chiến thắng chương trình này thật không thể tin được", Maddie Poppe nói với People sau đêm chung kết.

Maddie và bạn trai Caleb là Top 2 của American Idol năm nay.

Trước khoảnh khắc công bố người chiến thắng, Caleb Lee Hutchinson biểu diễn cùng Maddie Poppe và tuyên bố cả hai đang hẹn hò. "Maddie là bạn tôi. Tôi biết cô ấy từ khi bắt đầu tuần thi ở Hollywood. Và giờ cô ấy thực ra là bạn gái tôi", anh nói.

American Idol 2018 khởi động từ ngày 11/3. Đây là mùa thứ 16 của chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc nước Mỹ. Năm nay, Ryan Seacrest tiếp tục dẫn chương trình, giám khảo là Katy Perry, Luke Bryan và Lionel Richie.

* Maddie và Caleb - "Somewhere Over the Rainbow" và "What a Wonderful World"

Minh Anh