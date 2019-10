Chuyện tình tài tử 'Joker' và tiểu thư Hollywood

Lần đầu đóng chung phim năm 2013, tài tử "Joker" Joaquin Phoenix cho rằng minh tinh Rooney Mara có ấn tượng xấu về anh.

Joaquin Phoenix và Rooney Mara đang là một trong những cặp đôi gây chú ý nhất tại Hollywood hiện nay. Họ cùng là những diễn viên thực lực, xuất hiện trong những bộ phim được đánh giá cao về chất lượng và đều từng được đề cử Oscar. Cuối tháng 7 năm nay, cặp tài tử - minh tinh đã đính hôn sau ba năm yêu nhau.

Tiểu thư và chàng lang thang

Chuyện tình giữa Joaquin Phoenix và Rooney Mara có thể ví như câu chuyện Lady & the Tramp (bộ phim hoạt hình kinh điển của Disney phát hành năm 1955 nói về cô chó nhà nền nếp kết bạn với chú chó hoang, lãng tử). Ngôi sao phim Joker sinh năm 1974 và theo gia đình lang thang khắp Nam Mỹ sống cuộc đời phiêu bạt. Cha mẹ anh từng theo một giáo phái có tên "Children of God" (Những đứa trẻ của Chúa). Khi giáo phái này dính phải nhiều bê bối liên quan tới tình dục và bạo lực, cha mẹ Joaquin mới tỉnh ngộ và đưa các con trở về Mỹ, đổi tên họ gốc là "Bottom" trở thành "Phoenix", mang hàm ý phượng hoàng trỗi dậy từ đống tro tàn. Joaquin Phoenix gia nhập làng giải trí từ rất sớm nhưng phải chịu nhiều bi kịch gia đình, đặc biệt là khi chứng kiến anh trai River Phoenix, cũng là một diễn viên, bị đột tử ở tuổi 23 do dùng chất kích thích quá liều.

Trong khi đó, Rooney Mara sinh năm 1985 trong một gia đình giàu có - sáng lập hai đội bóng bầu dục nổi tiếng Pittsburgh Steelers và New York Giants ở Mỹ. Rooney cùng chị gái là Kate Mara và hai anh chị em nữa từ bé đã được sống trong giàu sang, được tiếp xúc với nghệ thuật. Tuy nhiên, Rooney từng bước khẳng định bản thân để trở thành một diễn viên thực thụ chứ không đi theo con đường ngôi sao giải trí như nhiều tiểu thư nhà giàu khác trên khắp nước Mỹ.

Một cảnh trong phim "Her" vào năm 2013 - phim đầu tiên Joaquin Phoenix và Rooney Mara đóng chung. Ảnh: Warner Bros.

Joaquin Phoenix và Rooney Mara gặp nhau lần đầu trên trường quay phim Her của đạo diễn Spike Jonze vào năm 2013. Khi ấy, Joaquin vẫn đang hẹn hò với người mẫu Nika còn Rooney đã gắn bó với diễn viên Charlie McDowell được bốn năm. Cả hai giữ mối quan hệ bạn bè cho tới cuối năm 2016, khi đóng chung trong bộ phim Mary Magdalene.

* Rooney Mara - ‘nàng thơ’ mới của Hollywood

Sánh bước bên nhau trên thảm đỏ Cannes

Dù hẹn hò từ cuối năm 2016, cả hai giữ bí mật về mối quan hệ dù nhiều lần bị các paparazzi bắt gặp trên phố. Tới đêm bế mạc Liên hoan phim Cannes mùa hè 2017, Joaquin Phoenix và Rooney Mara mới công khai mối quan hệ, sánh bước bên nhau trên thảm đỏ. Khi lên sân khấu nhận giải "Nam diễn viên xuất sắc" với vai diễn trong phim You Were Never Really There, Joaquin đã gọi Rooney là "bạn gái của tôi" với gương mặt rạng ngời hạnh phúc.

Bộ đôi sau đó khá kín tiếng về chuyện tình cảm nhưng một người bạn của Rooney Mara tiết lộ trên Grazia nữ diễn viên đang yêu cuồng si và thậm chí còn chuyển từ New York tới Los Angeles để ở gần bạn trai: "Rooney đã phá vỡ lời thề không bao giờ sống ở L.A. để được gặp Joaquin thường xuyên. Tất cả bạn bè của cô ấy đều hiểu rằng đây là mối quan hệ rất nghiêm túc bởi Rooney luôn ghét Los Angeles".

Rooney Mara và Joaquin Phoenix tại Liên hoan phim Venice hồi tháng 9. Tại đây, bộ phim "Joker" đã được vinh danh giải Sư Tử Vàng. Ảnh: Vanity Fair.

Trước đó, Rooney Mara gắn bó bảy năm với nam diễn viên Charlie McDowell, trong khi Joaquin Phoenix lại có tình sử rất phong phú. Anh từng yêu Liv Tyler, Anna Paquin và bị đồn cặp kè với các người đẹp như Amelia Warner, Shannyn Sossamon, Ginnifer Goodwin hay thậm chí cả "nữ hoàng tiệc tùng" Lindsay Lohan. Joaquin Phoenix luôn thích cuộc sống ở Los Angeles sôi động dù năm 2005, anh từng phải đi cai nghiện rượu. Nam diễn viên tâm sự trên New York Times Style: "Tôi thực sự nghĩ mình theo chủ nghĩa khoái lạc. Tôi là một diễn viên sống ở Los Angeles và tôi luôn muốn được vui vẻ".

Từ khi công bố mối quan hệ, Joaquin Phoenix và Rooney Mara chuyển về sống chung ở Hollywood Hills. Cả hai cũng đều là những người ăn chay và thường xuyên hẹn hò đôi với vợ chồng chị gái của Rooney - diễn viên Kate Mara và Jamie Bell.

Bộ đôi tài tử -inh tinh công khai tình yêu từ mùa hè năm 2017, trong đêm bế mạc của Liên hoan phim Cannes. Ảnh: Instarimage.

Cặp đôi quyền lực mới của Hollywood

Cả Joaquin Phoenix và Rooney Mara đều đang ở đỉnh cao của sự nghiệp và được coi là những diễn viên thực lực hàng đầu hiện nay của kinh đô điện ảnh thế giới.

Joaquin từng ba lần được đề cử Oscar với vai diễn trong các phim Gladiator, Walk the Line và The Master. Bộ phim mới nhất của anh - Joker, dựa trên nhân vật phản diện được yêu thích nhất của truyện tranh DC - đang là tâm điểm chú ý tuần này khi ra rạp. Vai diễn "hoàng tử tội phạm" hứa hẹn đem đến cho Joaquin đề cử Oscar thứ tư trong sự nghiệp với cơ hội lần đầu chạm đến tượng vàng.

Rooney Mara không hề kém cạnh với hai đề cử Oscar qua vai diễn trong phim The Girl with the Dragon Tattoo và Carol. Cô sắp đóng vai chính trong bộ phim Nightmare Alley của đạo diễn lừng danh Guillermo Del Toro.

Hồi tháng 8/2018, một nguồn tin nói trên Us rằng hai diễn viên coi mối quan hệ tình cảm là nghiêm túc nhưng nghĩ "đám cưới là một thứ gì đó quá lệ thuộc". Tuy nhiên, đúng một năm sau, cả hai quyết định đính hôn sau ba năm gắn bó. Rooney Mara luôn theo sát hôn phu trong các sự kiện quảng bá cho bộ phim Joker.

* Joaquin Phoenix - lá bài tẩy của 'Joker'

Trong bài phỏng vấn mới nhất trên Vanity Fair, Joaquin Phoenix thừa nhận anh đã để ý Rooney Mara khi cả hai đóng chung phim Her từ năm 2013. Tuy nhiên, nam diễn viên cho rằng bạn diễn xinh đẹp bị ấn tượng xấu về mình và mãi về sau mới biết thực ra cô cũng cảm mến anh và cố đi giấu sự ngại ngùng. "Rooney Mara là cô gái duy nhất tôi từng tìm kiếm thông tin trên mạng. Trước đấy, tôi chưa bao giờ làm điều đó", anh nói.

Trailer Joker Trailer "Joker". Video: Youtube.

Nguyên Minh