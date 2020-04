Chris Mann - hiện tượng nhạc 'chế' thời Covid-19

Nam ca sĩ Chris Mann thu hút hàng triệu người xem trên mạng xã hội với những ca khúc "chế" hài hước về Covid-19.

Hàng triệu người Mỹ đang kẹt tại nhà riêng sau lệnh hạn chế ra đường của chính phủ. Giống nhiều nghệ sĩ, Chris Mann chọn ca hát và quay những MV làm thú vui trong thời dịch. Cuối tháng 3, Chris đăng tải video Hello (from the Inside), lấy cảm hứng từ bản hit Hello của Adele. Video thu hút 4,8 triệu lượt xem trên Youtube sau vài ngày, được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Chris Mann - Hello Ca khúc "Hello (from the Inside)" của Chris Mann. Video: Youtube.

Video quay cảnh Chris đứng trong nhà, nhìn ra ngoài từ cửa kính và nhớ lại khoảnh khắc vui vẻ những khi được ra đường. "Xin chào! Tôi đây! Tôi đang ở California và mơ được ra ngoài đi ăn. Một chiếc burger với phô mai hay một ly cocktail cùng bít tết tại quán Chili's", anh hát mở đầu MV.

Chris Mann thu hút người xem với ca từ và hình ảnh hài hước về cuộc sống thời dịch. Nhan đề Hello (from the Inside) (tạm dịch: Lời chào từ bên trong nhà) lấy cảm hứng từ câu hát "Hello from the other side" của Adele. Qua bài hát, anh tái hiện cuộc sống nhiều người Mỹ khi phải ở nhà vì dịch như trông con, gọi điện cho bạn bè qua mạng, lướt mạng xã hội xem hình ảnh động vật đáng yêu hay chỉ mặc quần đùi vì không ra phố. Nam ca sĩ truyền đi thông điệp sống tích cực, nói muốn dành tặng ca khúc cho người dân, đặc biệt là những nhân viên y tế đang ở tuyến đầu chống Covid-19.

Nhiều khán giả ví Chris Mann là "ông vua" của nhạc chế Covid-19. Anh bắt đầu giữa tháng 3 với My Corona, lấy cảm hứng từ bản hit Sharona (năm 1979) của nhóm The Knack. Bài hát về việc thiếu giấy vệ sinh khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát tại Mỹ, thu hút hơn gần 4 triệu lượt xem trên Youtube.

Nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ khán giả, Chris Mann quyết định làm thêm video Stay Home, viết lại bản hit Vogue của "nữ hoàng nhạc pop" Madonna. Ca khúc khuyên người dân ở nhà xem phim và truyền hình, làm việc qua mạng trực tuyến và dành thời gian với gia đình.

Chris Mann - Stay home Ca khúc "Stay Home". Video: Youtube.

Các bản nhạc chế của Chris Mann mô tả chân thực các giai đoạn người dân Mỹ đối đầu Covid-19. My Corona nói về khoảng thời gian khi WHO công bố đây là đại dịch toàn cầu. Nhiều người bắt đầu lo lắng và tích trữ các nhu yếu phẩm dẫn tới tình trạng cháy hàng tại các siêu thị. Stay Home nói về giai đoạn đầu có lệnh phong tỏa của chính phủ. Người dân vui vẻ ở nhà và tự tìm thú vui với trí tưởng tượng của bản thân. Trong khi đó, Hello (from the Inside) thể hiện sự buồn chán của họ sau vài tuần không ra đường và dịch bệnh ngày càng phức tạp. Nam ca sĩ cũng được khán giả khen ngợi với giọng hát truyền cảm và khả năng diễn xuất hài hước.

Chris Mann, sinh năm 1982, được biết đến từ chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc The Voice Mỹ mùa hai (năm 2012). Anh lọt vào chung kết cuộc thi, dừng chân ở top 4. Anh gây ấn tượng với sự tự tin và khiếu hài hước trên sân khấu. Trước đó, nam ca sĩ liên tục đi tiếp trong cuộc thi nhờ phiếu bầu của khán giả Mỹ.

Sau cuộc thi, Chris Mann không có sự nghiệp đơn ca nổi bật. Anh theo đuổi dòng nhạc pop mang âm hưởng thính phòng, phát hành hai album Roads (2012) và Constellation (2016). Nam ca sĩ thành công hơn trên sân khấu kịch Broadway. Năm 2015, anh được mời thủ vai bóng ma trong vở kịch nổi tiếng The Phantom of the Opera, cùng đoàn kịch biểu diễn khắp nước Mỹ.

Đạt Phan