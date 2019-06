Chris Hemsworth hết tiền, mắc nợ trước khi nhận vai Thor

Tài tử cho biết ban đầu theo đuổi nghề diễn viên vì muốn trả nợ cho gia đình.

Trên tạp chí Variety số tháng 5, nam diễn viên 35 tuổi nói: "Bên cạnh tình yêu với nghề diễn, lý do ban đầu thôi thúc tôi trở thành diễn viên là trả nợ tiền mua nhà cho cha mẹ". Chris cũng cho biết suy nghĩ đó tạo áp lực lớn cho anh. Tài tử không tự tin trước ống kính và bị từ chối nhiều lần trong những năm đầu tại Hollywood.

Chris Hemsworth trên bìa tạp chí Variety.

Chris Hemsworth theo nghề diễn từ năm 2002 tại Australia, bắt đầu với vai phụ trong các bộ phim truyền hình. Năm 2004, Chris nhận vai chính trong series Home and Away và được khán giả chú ý. Sau ba năm, nam diễn viên đến Los Angeles (Mỹ) tìm cơ hội phát triển sự nghiệp. Anh cho biết liên tục thất bại khi xin tham gia các bộ phim G.I. Joe: The Rise of the Cobra, Wolverine... "Lúc đó, tôi rất suy sụp. Trước khi tham gia Thor, tôi không còn tiền và cũng không nhận được nhiều vai diễn" - anh nói với Variety. Trước Thor, Chris chỉ tham gia năm bộ phim, đều với tư cách diễn viên phụ, trong hơn bốn năm tại Mỹ.

Năm 2011, hãng phim Marvel chọn Chris vào vai "thần sấm" Thor. Nam diễn viên cho biết từng nghĩ sai lầm khi nhận vai. "Sau phần hai của Thor, tôi nghĩ vai diễn sẽ không đi đến đâu. Tôi lo lắng loạt phim sẽ bị ngừng chiếu hoặc mình bị thay thế. Các biên kịch không nghĩ ra cách phát triển nhân vật trở nên hấp dẫn với khán giả". Đến phần ba Thor: Ragnarok, Chris hài lòng với cách hãng phim xây dựng nhân vật "thần sấm" một cách hài hước và có chiều sâu hơn.

Sau khi nhận vai Thor, sự nghiệp của Chris Hemsworth thăng tiến. Các vai diễn liên tục đến. Tài tử tham gia hàng loạt "bom tấn" của Hollywood như 12 Strong, Bad Times at the El Royale, Ghostbusters... Chris đang tham gia quảng bá cho bộ phim Men in Black: International của hãng Columbia Pictures. Theo IMDB, phim có kinh phí khoảng hơn 110 triệu USD và dự kiến ra rạp ngày 14/6.

Đạt Phan (theo Variety, Fox News)