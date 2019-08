Chồng Lê Thúy đóng cặp hotgirl sinh năm 2000

Ngày 15/8, nhà sản xuất đăng trailer "Siêu quậy có bầu" có cảnh Đỗ An đóng vai thầy giáo có quan hệ phức tạp với nữ sinh (Han Sara đóng).

Phim điện ảnh lấy bối cảnh một lớp toàn học sinh ngổ ngáo, trong đó dẫn đầu là nữ sinh Hạ An (Han Sara). Khác với nhiều học sinh quậy phá khác, Hạ An nghịch ngợm nhưng vẫn đạt thành tích học tập cao. Khi thầy giáo Phong (Đỗ An đóng) phụ trách lớp học, anh bắt đầu kèm cặp cô. Cả hai dần thân thiết và chia sẻ những buồn vui cuộc sống. Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra khi Hạ An phát hiện mình mang thai.

Trailer Siêu quậy có bầu Trailer phim.

Tác phẩm đánh dấu việc Đỗ An tái xuất màn ảnh rộng sau hai năm kể từ Bạn gái tôi là sếp (2017). Anh là họa sĩ thiết kế sinh năm 1984, được nhiều người biết đến sau khi kết hôn với người mẫu Lê Thúy. Hai năm qua, Đỗ An từng đóng phim truyền hình Glee (bản Việt), làm thiết kế phim Vợ ba. Nhân vật của sao nam trong phim mới có hình tượng khá ngầu, đi xe phân khối lớn, nghiêm khắc nhưng giàu tình cảm. Anh cũng đủ bản lĩnh để đứng vững trước các chiêu trò của học sinh.

Han Sara hát 'Lạc trôi' Han Sara hát "Lạc trôi" trong Giọng hát Việt năm 2017.

Còn Han Sara sinh năm 2000, là cô gái Hàn Quốc gây chú ý từ khi tham gia Giọng hát Việt 2017. Những MV của cô gần đây như Đếm cừu, Con gái khi yêu, Mình hẹn hò nhau đi thu hút nhiều triệu lượt xem trên Youtube. Đây là lần đầu cô đóng chính phim điện ảnh.

Siêu quậy có bầu do Nguyễn Quốc Duy đạo diễn, còn quy tụ Thanh Thúy, Đức Thịnh, Hồng Vân, Tạ Minh Tâm, dự kiến chiếu ngày 20/9.

Ân Nguyễn