Chồng cũ Whitney từng đuổi Janet Jackson khỏi khách sạn sau ân ái

Bobby Brown mới đây tiết lộ nhiều câu chuyện riêng tư trong cuốn sách mới mang tên Every Little Step: My Story. Chồng cũ của Whitney Houston kể về chuyện tình ái với Janet Jackson.

Chồng cũ của Whitney Houston - Bobby Brown.

Cặp sao hẹn hò vài tháng trong khoảng thời gian giữa những năm 1980, khi Janet Jackson vẫn đang yêu Rene Elizondo Jr. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Us Weekly, Bobby Brown nói: "Tôi phải lòng Janet Jackson từ khi cô ấy tham gia show truyền hình Good Times (1977). Tôi mê đắm cô ấy từ hồi xa xưa đó".

Bobby Brown thú nhận khi đó, ông nghĩ Janet Jackson sẽ bỏ Rene Elizondo Jr. để theo mình. Tuy nhiên, cuối cùng "cô ấy nói rằng cô ấy không yêu tôi", chồng cũ Whitney Houston nhớ lại. Janet Jackson làm đám cưới bí mật với Elizondo Jr. năm 1991 và ly hôn năm 2000.

Janet Jackson và Bobby Brown khi còn trẻ.

Theo lời Bobby Brown, Janet Jackson nói lý do không yêu ông là vì bố cô cấm yêu người da màu. Chồng cũ Whitney Houston viết trong cuốn sách rằng sau khi nghe những lời thú nhận đó, ông nhanh chóng đuổi người tình ra khỏi phòng khách sạn, dù họ vừa có những phút giây ân ái. "Tôi phát điên và đuổi cô ấy ra ngoài", ông kể.

Thời gian gần đây, Bobby Brown xuất hiện trên các phương tiện truyền thông với mật độ dày đặc. Ông kể về vợ cũ, về các cuộc tình đã qua... nhằm quảng bá cho cuốn sách mới. Bobby Brown và Whitney Houston làm đám cưới năm 1992 và ly hôn năm 2007.

Minh Anh