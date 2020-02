Choi Woo Sik từ đứa trẻ nhút nhát đến nam chính 'Parasite'

Lúc êkíp "Parasite" nhận giải "Phim hay nhất" ở Oscar, Choi Woo Sik - vai nam chính - đứng khóc.

Khi cả đoàn vui vẻ chúc mừng, giao lưu với nghệ sĩ nước ngoài, Choi Woo Sik đứng yên một chỗ, nhìn xung quanh. Khoảnh khắc này thu hút sự chú ý của nhiều khán giả. Trên Pann nhiều người khen anh dễ thương. "Oscars năm ngoái có Timmy (Timothee Chalamet) thể hiện biểu cảm đáng yêu, năm nay đến lượt Woo Sik", "Một bầu trời đáng yêu trên sân khấu trao giải danh giá"... là bình luận của khán giả.

Choi Woo Sik - Đứa trẻ bị kỳ thị chủng tộc đến nam chính 'Parasite' Khoảnh khắc Choi Woo Sik (sơ mi trắng) trên sân khấu nhận giải Oscar gây sốt. Ảnh: Twitter.

Trên Naver, anh cho biết thường lo lắng và run rẩy khi đứng trên sân khấu lớn, trả lời phỏng vấn báo giới. Anh từng ấp úng, quên bài phát biểu đã học thuộc từ trước, thậm chí đập đầu vào micro trên sân khấu nhận giải "Nam diễn viên mới xuất sắc" tại lễ trao giải Rồng xanh. Choi Woo Sik thừa nhận đó là một phần tính cách của bản thân.

Choi Woo Sik sinh năm 1990 tại Seoul, Hàn Quốc, nhưng lớn lên ở vùng ngoại ô Vancouver khi cùng gia đình di cư tới Canada năm 10 tuổi. Cậu bé Woo Sik nhút nhát, không có kỹ năng giao tiếp và kém tiếng Anh. Cậu bị bạn bè trêu chọc khi mang kim chi tới trường để ăn trưa. Woo Sik cho biết việc thay đổi để hòa nhập với văn hóa Canada giúp anh dễ thích nghi hơn trên con đường trở thành diễn viên. "Nhờ quãng thời gian khó khăn đó, tôi đã tích lũy được cách giao tiếp uyển chuyển hơn với bạn bè và mọi người", anh nói trên chương trình Star English. Woo Sik kết thêm nhiều bạn mới, tích cực tham gia hoạt động tập thể như đội bóng rổ của trường. Anh có một nhóm bạn Hàn Quốc rất thân là FF14 (Friends Forever 14). "Đó là những người thực sự đáng tin cậy. Tôi có thể nói cho họ biết mọi thứ", anh nói.

Choi Woo Sik (phải) và êkíp "Parasite" trên sân khấu nhận giải Oscar. Ảnh: AFP.

Choi Woo Sik đến với nghề diễn muộn, không bệ đỡ như nhiều diễn viên khác. Nối gót cha và anh là kỹ sư, Woo Sik thi đậu ngành Kỹ sư điện toán, đại học Simon Fraser - một trong những đại học hàng đầu tại Canada. Tuy nhiên, khao khát trở thành nghệ sĩ luôn cháy bỏng trong anh. Năm 2010 (20 tuổi), khi đang là sinh viên năm nhất đại học, Woo Sik xin bố mẹ về nước tham dự cuộc thi tuyển chọn mà anh đã đăng ký trực tuyến. Bố mẹ Woo Sik tức giận trước sự thay đổi đột ngột của con trai, nhưng vẫn cho anh tiền trở về Hàn Quốc. Buổi thử vai diễn ra không như mong muốn. "Tôi không có sự chuẩn bị. Trang phục rất tệ còn tôi lại không biết nói thế nào trước ống kính máy quay", anh chia sẻ.

Buổi casting đầu tiên thất bại, Woo Sik vẫn nhận được vài lời khen từ ban giám khảo. Anh quyết định ở lại Hàn Quốc để theo đuổi giấc mơ, bất chấp sự phản đối của gia đình. Anh theo học chuyên ngành Nghiên cứu văn hóa, Đại học Chung Ang và miệt mài tham gia các buổi thử vai. Kiên trì của Woo Sik cuối cùng được đền đáp, năm 2011, anh được nhận vào phim Living in Style và The Duo.

Woo Sik nhanh chóng khẳng định được bản thân bằng tài năng, nỗ lực. Từ năm 2012, anh bắt đầu diễn xuất chuyên nghiệp với các vai phụ trong loạt phim như Hoàng tử gác mái, Secretly, Greatly, Who Are You?, Định mệnh anh yêu em... Vai chính Yeong Jae trong Set me free (đạo diễn Kim Tae Yong) giúp tên tuổi anh được nhiều người chú ý. Tác phẩm đem lại cho Choi Woo Sik bảy giải thưởng tại các lễ trao giải lớn của Hàn, trong đó có "Diễn viên mới xuất sắc" tại Rồng xanh năm 2015. "Choi Woo Sik đã chứng minh, diễn viên không qua trường lớp đào tạo luôn là những kẻ bứt phá và khao khát vượt ra ngoài khuôn khổ", Max Movie nhận định.

Choi Woo Sik - Đứa trẻ bị kỳ thị chủng tộc đến nam chính 'Parasite' Choi Woo Sik phát biểu nhận giải "Nam diễn viên mới xuất sắc" tại lễ trao giải Rồng xanh năm 2015. Video: Youtube.

Trả lời phỏng vấn với Forbes, Woo Sik nói: "Tôi không muốn giới hạn bản thân. Trong giai đoạn đầu sự nghiệp, không biết điều gì là tốt nhất, tôi đã thử tất cả - âm nhạc, kịch và phim ảnh. Mỗi thể loại có những có những điểm thú vị riêng và tôi nhận ra được ưu, nhược điểm bản thân ở đó". Diễn viên nói anh học diễn xuất từ thực tế cuộc sống. "Rất nhiều người theo học diễn xuất hoặc có giáo viên dạy kèm riêng, nhưng tôi học được cách diễn trên trường quay. Điều đó thực sự thú vị".

Sau khi nhận được một giải thưởng, Woo Sik cho biết anh trở nên tự tin hơn và muốn tham gia nhiều phim, làm việc với nhiều đạo diễn hơn. Anh gây tiếng vang với Train to Busan (Chuyến tàu sinh tử, đạo diễn Yeon Sang Ho) - phim ăn khách nhất năm 2016 và Siêu lợn (Okja, đạo diễn Bong Joon Ho) - tác phẩm tranh giải Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes 2017.

Choi Woo Sik tiếp tục được đạo diễn Bong Joon Ho tin tưởng mời tham gia phim Parasite. Anh hóa thân Ki Woo - con trai đầu của gia đình nghèo ở thủ đô Seoul, giả bằng cấp làm gia sư tiếng Anh để thâm nhập gia đình giàu có. Diễn xuất tốt, biểu cảm gương mặt đa dạng được giới chuyên môn Hàn đánh giá cao. Phim lập kỳ tích ở cả giải Cành Cọ Vàng lẫn Oscar, Woo Sik cũng đánh dấu năm tháng cuối cùng của tuổi 20 với thành tích này.

Đạo diễn Train to Busan - Yeon Sang Ho - đánh giá: "Choi Woo Sik thuộc về màn ảnh rộng. Lần đầu làm việc chung, tôi đã biết cậu ấy là một diễn viên tài năng. Nhiều năm sau nữa, tôi tin cậu ấy sẽ luôn tỏa sáng".

Parasite (Ký sinh trùng) Trailer phim "Parasite" (Ký sinh trùng). Video: Youtube.

Sắp tới, anh lấn sân Hollywood khi đóng chính trong Past Lives, dự kiến khởi quay vào tháng 3. Phim thuộc thể loại lãng mạn, do biên kịch Celine Song chấp bút và hãng A24 Production sản xuất. Đây cũng là êkíp đứng sau sự thành công của Moonlight - tác phẩm từng đoạt giải "Phim hay nhất" tại Oscar. Tài năng diễn xuất kết hợp khả năng tiếng Anh tốt, Choi Woo Sik được kỳ vọng ghi dấu ấn tại kinh đô điện ảnh hàng đầu thế giới.

Woo Sik cho biết anh vẫn chưa quen với sự nổi tiếng. Trên Variety, anh nhận mình chỉ là kẻ mê điện ảnh, phát cuồng vì siêu anh hùng. Tại Liên hoan phim New York 2019, anh nói điều lo sợ nhất là sau này không được mời đóng phim.

Choi Woo Sik tại Liên hoan phim Cannes. Ảnh: Xinhua.

Gần 10 năm, điều Choi Woo Sik thấy thành công nhất là bố mẹ dần chấp nhận công việc của con trai. Diễn viên cho biết bố đã cập nhật mọi tin tức khi anh cùng êkíp Parasite quảng bá phim tại Cannes. "Bố rửa một bức ảnh tôi chụp tại liên hoan phim treo giữa phòng khách. Đó là lần đầu ông chịu thừa nhận và tự hào về tôi. Phim nào của tôi bố mẹ cũng xem. Tôi chứng minh cho họ thấy con đường mình đang đi là đúng đắn và tôi không hối hận về điều đó", anh nói trên Chosun.

Hiểu Nhân