Chó pitfull trong phim Quentin Tarantino đoạt giải ở Cannes

Theo Hollywood Reporter, các nhà phê bình trao giải "Palm Dog" cho con chó Brandy trong phim Once Upon A Time in Hollywood. Thay mặt Brandy nhận giải, đạo diễn Quentin Tarantino nói: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới các giám khảo. Tôi rất mừng vì chắc chắn không trắng tay tại liên hoan năm nay. Brandy là một diễn viên tuyệt vời. Hãy để ý đến biểu cảm khuôn mặt của cô ấy. Brandy đã khiến cả đoàn phim khâm phục với khả năng diễn xuất". Trong phim, Brandy vào vai thú nuôi của nhân vật Cliff Booth (do Brad Pitt đóng).

"Palm Dog" là giải thưởng phụ thường niên, thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Cannes, được khởi xướng từ năm 2002, do các nhà phê bình điện ảnh quốc tế trao tặng cho các con chó, hoặc đàn chó có màn thể hiện tốt trong những tác phẩm. Giải thưởng gồm một chiếc vòng cổ bằng da cho chó có chữ "Palm Dog". Tên giải này là một cách chơi chữ so với giải "Cành cọ vàng" (Palme d'Or) - giải quan trọng nhất ở sự kiện.

Con chó Brandy trong "Once Upon a Time in Hollywood". Ảnh: Wazim UK.

Tác phẩm dự thi giải Cành Cọ Vàng của Quentino lấy bối cảnh Hollywood cuối thập niên 1960. Phim kể về hành trình đi tìm lại hào quang của một ngôi sao hết thời do Leonardo DiCaprio thủ vai và diễn viên đóng thế của anh (Brad Pitt) . Once Upon a Time in Hollywood được giới chuyên môn và khán giả trông đợi gặt hái nhiều thành công ở mùa giải năm nay.

Đạo diễn Quentin Tarantino thay mặt Brandy nhận giải thưởng "Palm Dog". Ảnh: Hollywood Reporter.

Ở buổi chiếu ngày 21/5 tại LHP Cannes (Pháp), khán giả đứng dậy vỗ tay sáu phút để tán thưởng đoàn làm phim. Trên Rotten Tomatoes, 90% giới phê bình khen ngợi phim. Cây bút Peter Bradshaw của Guardian chấm điểm tuyệt đối, đánh giá cao chất hài hước độc đáo của Tarantino. Variety nói tác phẩm mang tính hoài cổ và châm biếm mặt trái của làng phim Mỹ. Hollywood Reporter khen phim thể hiện Hollywood thập niên 1960 sống động, trau chuốt về chi tiết. Hầu hết cây bút nhận định kết phim bất ngờ, theo đúng phong cách của Tarantino.

Trailer "Once Upon A Time in Hollywood".

LHP Cannes lần thứ 72 diễn ra từ ngày 14 đến 25/5 ở thành phố biển nước Pháp. Năm nay, có 21 phim tranh giải chính thức (Cành Cọ Vàng), 18 phim dự nhánh Un Certain Regard (Nhãn quan độc đáo) và tám phim chiếu nhưng không tranh giải. Ban giám khảo Cành Cọ Vàng gồm đạo diễn Alejandro González Iñárritu (chủ tịch), Enki Bilal, Robin Campillo, Maimouna N'Diaye, Yorgos Lanthimos, Paweł Pawlikowski, Kelly Reichardt, Alice Rohrwacher và diễn viên Elle Fanning.

Đạt Phan (Theo Hollywood Reporter)