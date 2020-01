Chi Pu hóa mỹ nhân Ai Cập cổ đại

Chi Pu mang đến sân khấu "Ngôi sao của năm 2019" do Báo Ngoisao.net tổ chức bản mashup liên khúc "Anh ơi ở lại", "Talk to me", "Từ hôm nay", "Đóa hoa hồng". Cô diện trang phục cut-out tông vàng ánh kim, tóc tết cầu kỳ và trang điểm sắc nét để làm nổi bật phong cách Ai Cập cổ đại.