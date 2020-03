Chị em nhà Kardashian diện đồ cao su

PhápKim và Kourtney Kardashian gây chú ý khi diện đồ bó chất liệu cao su tại tuần lễ thời trang Paris.

Ngày 1/3, hai chị em diện trang phục thuộc bộ sưu tập Thu Đông của hãng Balmain, mới được giới thiệu trên sàn catwalk vài ngày trước. Kim mặc bộ màu caramel gồm jacket, quần bó phối cùng giày cao cổ gót nhọn. Chị gái Kourtney chọn đồ màu chocolate, phối cùng bốt da cao cổ đen.

Kourtney (trái) và Kim Kardashian diện đồ cao su. Ảnh: Backgrid.

Kim cho biết cô được Olivier Rousteing - giám đốc sáng tạo của Balmain - tặng trang phục khi đến Paris. Cô cùng chị gái liên tục chọn quần áo cao su dự sự kiện tại tuần lễ thời trang. Trước Kim và Kourtney, em gái cùng mẹ khác cha Kylie Jenner cũng chuộng mốt này.

Kim Kardashian mặc đồ cao su màu chocolate giống chị gái. Ảnh: Backgrid.

Mới đây, Kim và Kourtney ẩu đả trên truyền hình. Trong trailer mùa 18 của chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians, hai người cãi và đánh, ném đồ vật về phía nhau. Ngày 27/2, trên chương trình The Ellen DeGeneres Show, bà Kris Jenner nói xấu hổ vì hành động của hai con gái. Tuy nhiên, bà cho biết họ đã làm lành sau đó.

Kim Kardashian và Kourtney Kardashian ẩu đả Trailer chương trình "Keeping Up With The Kardashians" mùa 18. Video: Eonline.

Đạt Phan (theo Eonline)