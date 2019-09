Chị em nhà Kardashian bị cười nhạo

MỹNhiều khán giả cười ồ khi Kim Kardashian và Kendall Jenner nói gia đình họ sống thật tại lễ trao giải truyền hình Emmy tối 22/9.

Theo People, Kim cùng Kendall giữ vai trò công bố giải thưởng "Chương trình truyền hình thực tế xuất sắc" tại Emmy 2019, tổ chức ở Los Angeles. Trên sân khấu, Kim nói: "Gia đình tôi hiểu rõ sức hút của truyền hình - nơi chúng ta có thể sống thật với bản thân". Kendall bổ sung: "Những câu chuyện được chia sẻ thẳng thắn, không được sắp đặt trước". Sau câu nói của Kendall, khán giả tại trường quay cười rộ.

Kim Kardashian và Kendall Jenner trên sân khấu Emmy, trao giải cho ê-kíp chương trình "RuPaul's Drag Race". Ảnh: AFP.

Trên Twitter, nhiều người cho rằng Kim và Kendall bị cười nhạo vì nhắc đến từ "sống thật". Cả hai nổi tiếng nhờ chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians từ năm 2008, hiện bước sang mùa thứ 17. Các câu chuyện về nhà Kardashian thường bị nói sắp đặt trước, cố tình tạo xung đột giữa các thành viên để câu kéo người xem.

Một số người dùng Twitter đoán chị em Kim phát biểu theo kịch bản người khác viết. "Kim và Kendall có vẻ không nhận ra bài phát biểu của họ nghe như trò đùa", một người bình luận.

Kim Kardashian và Kylie Jenner tại Emmy 2019 Kim và Kendall bị khán giả cười nhạo khi phát biểu tại Emmy. Video: Twitter.

Số khác bệnh vực chị em nhà Kardashian, chỉ trích khán giả Emmy bất lịch sự khi cười trong lúc họ phát biểu.

Đạt Phan (theo People)