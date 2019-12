Chị em nhà Fanning đóng chung phim

Elle và Dakota Fanning lần đầu diễn chung trong phim "The Nightingale", chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Kristin Hannah.

Elle Fanning chia sẻ trên Instagram: "Trước kia, chúng tôi cùng đóng một nhân vật ở hai độ tuổi khác nhau, nhưng chưa bao giờ trò chuyện, xuất hiện cùng nhau trước ống kính. Nhiều năm liền, hai chị em tìm kiếm một bộ phim để cùng làm và cuối cùng viên ngọc quý này đã xuất hiện". Nữ diễn viên cũng bày tỏ niềm vui và sự may mắn vì được tiếp tục làm việc với nữ đạo diễn người Pháp Melanie Laurent – người từng thực hiện phim kinh dị Galveston (2018) do cô thủ vai chính.

Nhan sắc chị em nhà Fanning Chị em nhà Fanning trong video thời trang. Nguồn: Youtue. The Nightingale (phát hành năm 2015) là tiểu thuyết bán chạy nhất của nhà văn nữ Kristin Hannah, lấy cảm hứng từ những người phụ nữ trong cách mạng Pháp những năm 1940. Câu chuyện kể về cuộc đời hai chị em người Pháp, họ phải đấu tranh để sống sót sau khi đất nước bị Đức chiếm đóng. Dakota Fanning (trái) bên em gái. Ảnh: Marie Claire.

Dakota Fanning, 25 tuổi, là diễn viên nổi tiếng người Mỹ với phim I Am Sam (2001), Uptown Girls (2003), Fifty shades of Grey (2011)... Elle Fanning bắt đầu nổi tiếng từ khi đóng vai công chúa Aurora trong Maleficent (2014). Hiện cô cũng được xem là gương mặt sáng giá trong làng thời trang. Trong một lần phỏng vấn với People, Dakota thừa nhận cô và em gái khác biệt và không nói chuyện với nhau mỗi ngày, nhưng cả hai đều mong đối phương thành công, hạnh phúc.

Trước chị em nhà Fanning, nhiều anh chị em nổi tiếng khác của Hollywood từng diễn chung, như cặp sinh đôi nhà Olsens trong It Takes Two (1995), So Little Time (2001), chị em Gyllenhaal với phim Donnie Darko (2001) hay anh em Wilson trong Bottle Rocket (1996) và Royal Tenenbaums (2001).

