Cháu gái Julia Roberts diện nội y đóng cảnh hài hước

‘Nerve’ – phim trinh thám nói về mặt trái của mạng xã hội

Trong Nerve, Emma Roberts - cháu gái 9x của minh tinh Julia Roberts - vào vai cô gái nhút nhát tham gia trò chơi trực tuyến có tên "Thật hay Thách". Cô nhận lời làm những trò quái đản nhằm kiếm được món tiền thưởng kếch xù.

Emma Roberts và Dave Franco có cảnh hài hước trong siêu thị và ngoài phố.

Đầu tiên, cô vào khách sạn và hôn một chàng trai lạ (Dave Franco đóng). Sau đó, cô được yêu cầu đi chơi đêm cùng chàng trai nọ. Cả hai sau đó được thưởng 2.000 USD để đi mua sắm. Trong lúc mua sắm, họ bất ngờ bị cướp sạch áo quần, phải chạy khắp siêu thị và ra phố trong tình trạng hớ hênh.

Cuối cùng, hai nhân vật nhận ra bản thân đang gặp nguy hiểm. Họ đứng trước hai lựa chọn - buông xuôi chấp nhận thua cuộc hoặc dũng cảm dấn thân như đã liều mình đăng ký trò chơi trực tuyến này.

Nerve đánh dấu sự trở lại của Emma Roberts sau hai dự án kinh dị ăn khách là American Horror Story và Scream 4. Đây cũng là dự án Dave Franco - em trai diễn viên James Franco - tái xuất sau Now You See Me và 21 Jump Street. Phim lấy bối cảnh New York, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên ăn khách của nhà văn Jeanne Ryan, xuất bản năm 2012.

Trailer phim "Nerve" Trailer phim 'Nerve: Trò chơi đoạt mạng'

Nerve khai thác mặt trái của mạng xã hội và sức gây nghiện của nó. Hai đạo diễn Henry Joost và Ariel Schulman là những người từng thực hiện tập ba và bốn của loạt phim kinh dị ăn khách Paranormal Activity.

Với Nerve, họ bị thu hút bởi ý tưởng mọi thứ đều không phải màu trắng hay màu đen, Internet cũng không tốt hay xấu mà phụ thuộc vào cách ta sử dụng nó thế nào. Henry và Ariel đã cố gắng thực hiện tiết chế để tác phẩm trinh thám, ly kỳ này không bị đóng mác R (không dành cho khán giả dưới 17 tuổi).

“Chúng tôi muốn những khán giả tuổi teen có thể xem được và cảm nhận thông điệp về sự nguy hiểm của mạng xã hội”, hai đạo diễn trẻ chia sẻ trên Movieweb.

Nerve (Trò chơi đoạt mạng) dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 12/8.

Nhất Thanh