Chàng trai Việt đóng vai chính trong phim Hàn Quốc

Nguyễn Đăng Cự vào vai người mang dòng máu Việt - Hàn, bị kỳ thị trong môi trường công sở.

My Nickname Is President thuộc thể loại sitcom, là phim kinh phí thấp của đài truyền hình tỉnh Jeju, phát sóng trên kênh KCTV từ ngày 20/5.

Nhân vật của Đăng Cự là Lee Min Guk - chàng nhân viên mới của một công ty. Phim xoay quanh đời thường của anh từ nhà tới công sở. Ngay từ ngày đầu đi làm, anh bối rối, căng thẳng vì bị các đồng nghiệp lâu năm bắt nạt. Bên cạnh áp lực công việc, Min Guk bị phân biệt đối xử khi có cha người Hàn, mẹ người Việt.

nguyễn đăng cự phim truyền hình hàn Nguyễn Đăng Cự trong phim "My Nickname Is President".

Phim dài 18 tập, phản ánh tình trạng phân biệt thân thế, giàu nghèo trong xã hội Hàn Quốc, cuộc sống của thế hệ con cháu trong gia đình đa văn hóa. Trên một số diễn đàn, khán giả nhận xét hình ảnh phim chưa trau chuốt, một số góc quay thiếu chuyên nghiệp. Dù vậy, không ít khán giả động viên, ủng hộ Nguyễn Đăng Cự khi lần đầu đóng phim.

Đăng Cự (giữa) trên poster phim.

Đăng Cự được mời đóng phim qua giới thiệu của bạn bè. Anh sinh năm 1992, quê ở Hà Tĩnh, từng học Đại học Thái Nguyên. Anh hiện là sinh viên năm cuối ngành Kinh tế học, Đại học Daegu (Hàn Quốc).

Trước My Nickname Is President, một số phim Hàn Quốc gây chú ý khi khai thác chủ đề người Việt, con lai Việt ở Hàn Quốc, như Cô dâu Hà Nội, Cô dâu vàng, Hometown Over The Hill.

Như Anh (theo MK)