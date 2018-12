Chàng trai Việt đoạt giải vàng Liên hoan nghệ thuật châu Á - Thái Bình Dương

Liên hoan nghệ thuật 5 nước tại Quảng Trị / Nghệ sĩ năm châu lục sẽ tới Huế dự Festival 2016

Chung kết Liên hoan nghệ thuật châu Á – Thái Bình Dương có sự tham gia của 200 trăm thí sinh đến từ nhiều nước như Trung Quốc, Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia, Philippines, Singapore... Lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi khu vực, Thế Việt cho biết anh hoang mang, lo lắng khi nhìn thấy những tài năng đến từ nhiều nước khác. Tuy vậy, thí sinh Việt Nam đã biến âu lo thành động lực, cảm hứng để thăng hoa trên sân khấu.

Nguyễn Thế Việt (giữa) giành giải vàng tại Liên hoan nghệ thuật châu Á - Thái Bình Dương vào cuối tuần qua tại Malaysia.

Ca sĩ Nguyên Vũ - giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - là người dìu dắt Nguyễn Thế Việt. Anh cho biết: "Để chuẩn bị cho phần thi, hai thầy trò mất tới bốn tháng để luyện tập. Đặc biệt, hai tháng gần ngày thi, cả hai hầu như không có ngày nghỉ".

Theo Thế Việt, You Raise Me Up đòi hỏi người hát có nền tảng dày dặn cả về cảm xúc lẫn kỹ thuật thanh nhạc. Để hoàn thành bài hát, người thể hiện phải có quãng giọng rộng hai quãng tám và một số đoạn phải hát giả thanh (Falsetto). Người hát cũng phải lột tả được cảm xúc tinh tế, chân thực của ca khúc.

Thế Việt sinh năm 1996, đang học năm thứ hai khoa Thanh nhạc ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Trước đó, anh từng sang Mỹ du học ba năm nhưng cuối cùng nhận thấy niềm đam mê lớn là âm nhạc. Ca sĩ quyết định bỏ học và thuyết phục gia đình để theo đuổi nghệ thuật. Thế Việt định hướng theo đuổi dòng nhạc pop và trở thành nhà sản xuất âm nhạc trong trương lai. Vào tháng 3, anh sẽ ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay tự sáng tác và sản xuất.

Đức Trí