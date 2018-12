Thí sinh Trần Nguyên Bảo (Mai Thái Anh) gửi gắm nỗi niềm tâm sự qua ca khúc And I’m Telling You. Vốn bị bệnh tâm lý, Nguyên Bảo chia sẻ góc khuất về hoàn cảnh khiến giám khảo không kìm được xúc động. Bản thân anh cũng rơi nước mắt khi chia sẻ chuyện ngày nhỏ hai mẹ con bị bố đánh đập mỗi lần say xỉn. Với anh, âm nhạc là liều thuốc hiệu nghiệm để hàn gắn vết thương lòng của mình.