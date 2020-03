Chanel 19 - dòng túi chinh phục nhiều tín đồ thời trang

Túi Chanel 19 thu hút nhiều tín đồ hàng hiệu thế giới, trong đó có Jennie (BlackPink, Hàn Quốc), fashionista Aimee Song (Mỹ), Chi Pu hay Châu Bùi...

Thiết kế lần đầu xuất hiện tại Tuần thời trang Paris, thuộc BST Thu Đông 2019 của nhà mốt Pháp. Chanel 19 gây sốt bởi là sản phẩm đồng sáng tạo cuối cùng của Karl Lagerfeld - huyền thoại Chanel và làng thời trang thế giới. Ông và người kế nhiệm của mình - Giám đốc sáng tạo Virginie Viard - kế thừa và phát huy di sản thương hiệu 100 năm trong thiết kế này.

Bên cạnh dòng Chanel Boy và Chanel 2.55, Chanel 19 là mẫu túi được nhiều quý cô ưa chuộng. Ảnh: Chanel.

Chanel 19 được đặt tên theo năm sản xuất, tưởng niệm ngày mất của Karl Lagerfeld (19/2/2019) và kỷ niệm ngày sinh của bà Coco Chanel (19/8/1883) - người đặt nền móng cho đế chế Chanel. Trước đó chiếc Chanel 2.55 cũng được đặt theo tháng, năm sản xuất - 2/1955.

Thiết kế dựa trên các chi tiết cơ bản của Chanel 2.55, từ hình dáng, form túi, đường may hình quả trám chần bông đặc trưng và dây xích đeo vai. Tuy nhiên, sáng tạo cuối cùng của Karl Lagerfeld vẫn có sự khác biệt. Chi tiết dây xích bản lớn - xu hướng thiết kế túi xách năm 2020 - được nhà mốt mix cùng đường may quả trám có kích thước lớn hơn. Logo hai chữ C lồng vào nhau với dây xích kim loại luồn da nổi bật trên nắp. Dáng túi Chanel 19 cũng được gia công mềm mại, có độ rũ mà không sắc nét như Chanel 2.55.

Jennie (BlackPink) nhiều lần xuất hiện với chiếc túi Chanel 19. Ảnh: Vogue.

Chanel 19 có thể đeo nhiều kiểu khác nhau như quai dài, ngắn, xách tay hoặc cầm như clutch. Nhờ kiểu dáng cơ bản và độ cân xứng phù hợp, các tín đồ thoải mái mix-match phụ kiện với nhiều trang phục, phong cách.

Dòng túi tạo cơn sốt trong cộng đồng tín đồ hàng hiệu thế giới, trong đó có Jennie (BlackPink) - ca sĩ Hàn được mệnh danh "Thánh Chanel". Các fashionista nổi tiếng trên Instagram như Aimee Song, Tamu McPherson và Bettina Looney cũng mê mẩn chiếc túi này.

Tại Việt Nam, Chanel 19 chinh phục nhiều fashionista như Khánh Linh, Châu Bùi... Ca sĩ Tóc Tiên, Chi Pu... từng xuất hiện cùng mẫu túi này.

Chi Pu cũng là một trong những tín đồ của dòng túi Chanel 19. Ảnh: Instagram.

Phụ kiện có chất liệu đa dạng, được gia công 4 kích cỡ, giá dao động từ 3.300 USD - 5.600 USD (gần 78 triệu đến 132 triệu đồng). Tham khảo các mẫu Chanel 19 trên Joolux, trong đó tông hồng và đen bán chạy.

Vân Nguyễn tổng hợp