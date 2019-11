CEO Hà Bùi: ‘Thời trang Sohee thể hiện chính tính cách tôi’

Mới đây, Tổng giám đốc của thương hiệu Sohee - Hà Bùi đã chia sẻ với VnExpress về nguồn cảm hứng thời trang, cũng như cách để trở thành người phụ nữ thành đạt như hiện nay.

- Hoa hậu Ngọc Hân, nhận xét rằng phong cách của Sohee cũng chính là phong cách của cá nhân chị ở ngoài đời thường. Chị nghĩ sao về điều này?

- Quả thực Sohee chính là tấm gương phản chiếu con người tôi. Nhìn vẻ ngoài tôi là mẫu phụ nữ hiện đại nhưng thực ra, cách sống của tôi lại khép kín, thậm chí tính cách, quan niệm sống y hệt như phụ nữ ngày xưa. Do đó, Sohee - đứa con tinh thần của tôi chịu ảnh hưởng nhiều từ phong cách ăn mặc của bản thân.

Có một điều khiến tôi hạnh phúc, đó là khi tôi mặc bất cứ trang phục mới nào của Sohee thì sản phẩm lại bán rất chạy. Nhiều khách hàng gửi tin nhắn vào Facebook cá nhân khen tôi mặc đẹp và rất muốn học hỏi phong cách thời trang của tôi. Điều đó chứng tỏ ít nhiều hình ảnh của tôi đã truyền cảm hứng cho họ. Cũng vì lý do này, từ cuối năm 2017 dòng sản phẩm Sohee by Habui do chính tôi thiết kế đã ra mắt và nhanh chóng nhận được phản hồi tốt từ mọi người. Tôi chỉ sản xuất bộ sưu tập với số lượng có hạn, tập trung khai thác các kiểu đầm cocktail nhẹ nhàng để phục vụ nhu cầu dự tiệc. Không chỉ các khách hàng bình thường mà nhiều Hoa hậu, người đẹp nổi tiếng của showbiz cũng chọn sản phẩm Sohee by Habui để mặc đi event.

NSND Lan Hương, Hoa hậu Ngọc Hân, diễn viên Lương Thanh và Á hậu Tú Anh mặc trang phục thuộc dòng Sohee by Habui do chính CEO Hà Bùi (váy đen) thiết kế tại sự kiện khai trương showroom Bắc Giang.

- Trong khi các nhãn thời trang công sở khác thay đổi phong cách sản phẩm theo hướng phá cách, phóng khoáng thì Sohee vẫn trung thành với style Hàn Quốc thanh lịch, vì sao vậy?

- Tôi chưa bao giờ so sánh hay đặt Sohee lên bàn cân với những thương hiệu có cùng đối tượng khách hàng bởi tôi quan niệm, mỗi nhãn hàng có một sức hút riêng với người tiêu dùng. Sohee vẫn trung thành với định hướng cũ vì tôi tin rằng, đại đa số chị em giới văn phòng - đối tượng khách hàng chính của Sohee đều khá an toàn trong việc chọn lựa trang phục. Môi trường làm việc ở các cơ quan không cho phép họ mặc quá phóng khoáng hoặc gợi cảm. Đó là điều cần thiết để họ thể hiện sự tôn trọng đối với đồng nghiệp, đối tác trong công việc. Còn khi không ở môi trường công sở, họ có thể thoải mái diện những bộ cánh theo sở thích, cá tính của chính mình. Không có sự đột phá lớn về thiết kế không có nghĩa Sohee lạc hậu. Chúng tôi cập nhật một cách có chọn lọc những xu hướng của thời trang quốc tế vào từng sản phẩm.

Tôi thường sang Hàn Quốc, Nhật Bản để học hỏi, tìm hiểu thị trường đồng thời gặp gỡ các đối tác về vải, máy móc. Mỗi năm tôi cũng sang châu Âu, đặc biệt là Pháp và Anh tích luỹ kinh nghiệm về thời trang. Với một người làm kinh doanh lâu năm, chỉ cần tinh ý quan sát là bạn cũng nắm rõ được xu hướng thị trường là như thế nào.

Doanh nhân Hà Bùi, CEO thương hiệu thời trang Sohee.

- Thời điểm cuối năm, trong khi nhiều nhãn hàng tổ chức show thời trang để quảng bá cho bộ sưu tập thu đông, Sohee lại khá im lìm và tập trung mở liên tiếp showroom. Tại sao lại như vậy?

- Tôi cũng rất muốn có show thời trang riêng để tri ân khách hàng nhưng thời gian này, Sohee chưa thể sắp xếp được. Chúng tôi quá bận rộn với kế hoạch phát triển thị trường. Trong tháng 10 và tháng 11, chúng tôi khai trương liên tiếp 5 showroom mới tại Bắc Giang, Hưng Yên, Hà Nội và một số tỉnh, thành khác. Nếu tổ chức thêm show thời trang thì e rằng khối lượng công việc sẽ quá tải. Hơn nữa, cuối năm luôn là mùa vụ kinh doanh lớn nhất trong năm của thị trường kinh doanh, không riêng gì lĩnh vực thời trang.

Vào năm 2020 khi Sohee kỷ niệm 7 tuổi, tôi chắc chắn sẽ có show diễn hoành tráng, để lại dấu ấn cho giới mộ điệu cũng như khách hàng.

- Gần đây Sohee công bố đại sứ hình ảnh của thương hiệu là Á hậu Tú Anh. Lý do nào khiến chị chọn Tú Anh làm gương mặt đại diện cho thương hiệu?

- Thứ nhất, Tú Anh là một cô gái cuốn hút về hình thức, gương mặt đẹp, sang trọng. Từ khi kết hôn và làm mẹ, cô ấy ngày càng quyến rũ hơn. Thứ hai, cô ấy ăn mặc rất có gu và phong cách thời trang hướng đến sự thanh lịch như Hàn Quốc, đúng định hướng hình ảnh của Sohee. Hơn nữa, từ khi hoạt động showbiz đến giờ, Tú Anh được khán giả yêu mến bởi hình ảnh sạch sẽ, không vướng scancal. Do đó cô ấy hoàn toàn phù hợp làm đại sứ cho Sohee trong năm 2019.

Tú Anh cũng là người đẹp đồng hành với tôi từ những ngày Sohee mới xuất hiện trên thị trường. Suốt 6 năm qua, cô ấy gần như không vắng mặt trong bất cứ sự kiện khai trương hoặc kỷ niệm đặc biệt nào của thương hiệu.

CEO Hà Bùi và đại sứ thương hiệu Sohee 2019, Á hậu Tú Anh.

- Là "người đàn bà thép" đứng sau thành công của Sohee, làm thế nào để chị cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân?

- Để cân bằng được giữa công việc và cuộc sống cá nhân với tôi là điều không dễ dàng. Khi Sohee mới ra đời là quãng thời gian khủng hoảng nhất trong cuộc đời tôi bởi có quá nhiều thử thách, sóng gió đã xảy ra, thậm chí tôi từng thất bại, thua lỗ, chỉ còn hai bàn tay trắng, tinh thần suy sụp gần như ngã quỵ. Nhưng sau khi vượt qua giai đoạn khó khăn ấy, tôi mạnh mẽ hơn về ýchí, trưởng thành hơn về cách nghĩ, cách làm nên Sohee mới có được thành công như bây giờ.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, bộ máy điều hành của công ty đã rất chuyên nghiệp nên tôi hoàn toàn yên tâm giao phó cho nhân viên để dành thời gian cho gia đình và hai con gái. Thậm chí tháng 10 vừa qua, tôi đi du lịch Hàn Quốc, Nhật Bản trong nửa tháng nhưng ở Việt Nam các nhân viên vẫn làm tốt sự kiện khai trương showroom tại Hưng Yên. Nói đi du lịch thì cũng chưa đúng bởi mỗi chuyến sang nước ngoài của tôi ngoài mục đích nghỉ ngơi với gia đình còn kết hợp cả công việc

