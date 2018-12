Celine Dion bán nhà ở Mỹ sau khi chồng qua đời

Celine Dion nghẹn ngào đọc điếu văn tưởng nhớ René Angelil / Celine Dion gửi lời cảm ơn sau đám tang chồng

Mới đây tờ TMZ đăng tải thông tin Celine Dion đang tìm cách bán nhanh ngôi nhà nghỉ mát của hai vợ chồng ở Florida. Vào năm 2013, cô rao bán với giá 75,5 triệu USD nhằm tập trung tiền chữa bệnh cho chồng và lo cho các con. Tuy nhiên không có người mua. Khi Rene Angelil qua đời, Celine Dion quyết định giảm gần một nửa so với giá ban đầu, xuống còn 45,5 triệu USD cho ngôi nhà đẹp như resort ở Florida.

Celine Dion và người chồng quá cố. Ảnh: WireImage.

Ngôi nhà mang tên Jupiter Island có ba bể bơi, một công viên nước, dòng sông lười và sân tennis. Biệt thự xây trên nền đất rộng gần 1.000 m2 có năm phòng ngủ, năm phòng tắm, phòng khách với trần nhà hình mái vòm, phòng truyền thông, một thang máy và hai nhà bếp. Ngoài ra còn có hai phòng ngủ lớn dành cho khách và một bể bơi trong nhà.

Sau khi Rene Angelil qua đời, Celine Dion định cư tại Las Vegas để tiện việc biểu diễn và chăm sóc ba con trai - Rene Charles (15 tuổi) và cặp sinh đôi Eddy, Nelson (5 tuổi). Ca sĩ My Heart Will Go On muốn gắn bó với ngôi nhà nơi Rene Angelil sống những ngày cuối đời ở Las Vegas.

Ngôi nhà đẹp như resort mà Celine Dion rao bán. Ảnh: Splash.

Hôm 23/2, Celine Dion quay lại sân khấu biểu diễn theo ước nguyện của chồng. Cô dành thời gian tâm sự với khán giả về Rene Angelil và khóc nức nở khi hát ca khúc All By Myself. Cô nói với người hâm mộ: "Cho dù đang ngồi ở khán phòng, trên ban công, trong hậu trường hay ở nhà với các con, anh ấy luôn có mặt trên sân khấu với tôi và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Chúng tôi là một và sẽ luôn như thế".

Chồng Celine Dion qua đời hôm 14/1 ở tuổi 73 vì mắc ung thư vòm họng. Tang lễ của ông được tổ chức theo nghi thức quốc gia với sự tham gia của các chính khách, những người nổi tiếng và gia đình.

Minh Anh