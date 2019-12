Con gái Cát Tường - Nguyễn Cát Tường An - diễn cùng mẹ. Khi tái hiện cảnh làm mẹ đơn thân, chị khóc bên con gái. Ở cuối tiết mục, chị thể hiện sự rạng rỡ, hạnh phúc khi có con làm chỗ dựa tinh thần sau nhiều lần thất bại trong tình cảm.



Tường An còn hát bài "A million dreams" (nhạc phim The greatest showman). Cô vừa về nước để tham gia liveshow của mẹ sau khi tốt nghiệp phổ thông ở Australia.