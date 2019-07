Casio tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm ra mắt đồng hồ Baby-G

Casio Nhật Bản sẽ đồng hành cùng Công ty Anh Khuê Sài Gòn tổ chức lễ kỷ niệm và giới thiệu các phiên bản Baby-G đặc biệt.

Sự kiện kỷ niệm 25 năm ra mắt Baby-G sẽ diễn ra từ 9h đến 21h30 ngày 13/7 tại Tầng trệt trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall (số 11 Sư Vạn Hạnh, phường 11, quận 10, TP HCM).

Sự kiện có sự tham gia của vợ chồng "mỹ nhân The Face" Chúng Huyền Thanh – Jay Quân, Á quân The Voice 2018 Avin Lu, Top 4 Vietnam Idol Hà Nhi, diễn viên Tống Yến Nhi, nhóm nhạc The Wings, ca sĩ Thái Tuyết Trâm, 2 thí sinh khác của The Voice 2019 là Juky San và Trân Phạm... Các hoạt động diễn ra trong ngày gồm trổ tài làm model với background Baby-G, giao lưu cùng Angela Phương Trinh và dàn khách mời, mini game thiết kế đồng hồ Baby-G, Fashion Show, bốc thăm may mắn...

Từ ngày 11 đến 21/7, Anh Khuê Sài Gòn – Nhà phân phối và bảo hành chính thức đồng hồ G-Shock và Baby-G tại Việt Nam sẽ giảm giá 15% tất cả đồng hồ Baby-G cho khách hàng mua sắm tại hệ thống cửa hàng của công ty. Khách hàng mua đồng hồ cặp (gồm một đồng hồ Baby-G và một đồng hồ G-Shock bất kỳ) sẽ được giảm giá 20%.

Đồng hồ G-Shock phiên bản nữ

Casio G-Shock dành cho nam giới ra đời vào năm 1983. 10 năm sau đồng hồ Baby-G với các thiết kế tương tự dành cho phái nữ ra đời, cùng G-Shock tạo thành xu hướng trong suốt nhiều năm.

Đồng hồ Baby-G là "người tình bé nhỏ" của G-Shock.

Đồng hồ Baby-G được gọi là G-Shock phiên bản nữ do sự tương đồng về thiết kế cùng cấu trúc chống va đập, chống nước, chống sốc. Trong 25 năm qua, Baby-G đã ra đời hàng trăm mẫu với nhiều phong cách và màu sắc đa dạng. Mỗi năm, Casio đều tung ra một thiết kế mới dựa theo khảo sát, nghiên cứu nhu cầu của thị trường và xu hướng thời trang của phái nữ.

Angela Phương Trinh – Đại sứ đồng hồ Baby-G tại Việt Nam

Trong 2 năm 2018 và 2019, Angela Phương Trinh được lựa chọn là gương mặt đại diện cho thương hiệu đồng hồ Casio Baby-G tại Việt Nam. "Bà mẹ nhí" thể hiện phong cách thời trang biến hóa cùng đồng hồ Baby-G, từ sang chảnh, lộng lẫy tại sự kiện đến thời trang giản dị và năng động thường ngày.

Tại sự kiện kỷ niệm 25 năm ra mắt đồng hồ Baby-G tới, Angela Phương Trinh sẽ tham gia với vai trò đại sứ thương hiệu. Ngoài giao lưu cùng người hâm mộ, người đẹp sẽ trổ tài làm model trong "Baby-G Fashion Show" cùng dàn người mẫu.

Đại diện Anh Khuê Sài Gòn cho hay, Việt Nam là một trong những nước được Casio lựa chọn tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm ra mắt đồng hồ Baby-G. Ngoài kỷ niệm dấu mốc quan trọng này, sự kiện còn nhằm mục đích giới thiệu đến truyền thông và giới trẻ những phiên bản Baby-G đặc biệt kỷ niệm 25 năm, trong đó có cả mẫu đồng hồ Baby-G phiên bản đại sứ Angela Phương Trinh.

Hình ảnh đồng hồ Baby-G phiên bản đại sứ.

Cũng tại sự kiện, đồng hồ Baby-G phiên bản đại sứ sẽ được chính thức mở bán. Mẫu đồng hồ gây ấn tượng với hình ảnh và chữ ký Angela Phương Trinh trên dây đeo, nó có thể kết nối với Bluetooth, tính lượng calo tiêu hao, đếm bước chân và nhiều chức năng khác.

(Nguồn: Anh Khuê Sài Gòn)