Carrie Underwood bị kiện đạo nhạc

Heidi Merrill kiện nữ ca sĩ nhạc đồng quê sao chép ý tưởng và giai điệu ca khúc "Game on".

Theo Yahoo, Heidi Merrill cho biết từng giới thiệu ca khúc Game on (phát hành năm 2017) với Mark Bright, nhà sản xuất âm nhạc của Carrie. Anh này không đồng ý mua ca khúc của Heidi. Năm 2018, Carrie giới thiệu ca khúc cùng tên và được chọn làm nhạc nền NFL (Giải Bóng bầu dục Quốc gia Mỹ).

Carrie Underwood - Game On Ca khúc "Game on" của Carrie Underwood trên đài NBC.

Luật sư Tim Foster, người đại diện của Heidi và đồng tác giả bài hát, cho biết đã liên hệ với Carrie Underwood đề nghị giải quyết nhưng bị từ chối. "Tác phẩm của cô Underwood giống với bài hát của Heidi. Chúng tôi cho rằng Carrie sẽ phải bồi thường một khoản lớn", ông nói với Reuters. Ca sĩ Heidi cũng kiện ban tổ chức giải đấu NFL, kênh NBC và Sony Music vì liên quan đến khâu sản xuất và phát hành ca khúc của Carrie.

Game on - Heidi Merrill Ca khúc "Game on" của Heidi Merrill.

Carrie Underwood từng bị vài người tố đạo nhạc trong quá khứ. Năm 2013, nhạc sĩ Amy Bowen kiện nữ ca sĩ đạo nhạc trong ca khúc Remind Me. Vụ kiện kết thúc với phần thắng thuộc về phía Carrie. Năm 2017, Ron McNeill và Georgia Lyons cáo buộc ca sĩ nhạc đồng quê cướp sáng tác của họ. Cụ thể, hai nhạc sĩ cho biết được thuê viết ca khúc Something in the Water nhưng Carrie đã loại họ khỏi danh sách tác giả. Ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng Mỹ và đoạt một giải Grammy. Carrie phủ nhận các cáo buộc từ Ron và Georgia. Hai người này sau đó xin rút đơn kiện.

Carrie Underwood sinh năm 1983 ở Mỹ. Cô là quán quân American Idol 2005 và là người có doanh số bán đĩa cao nhất xuất thân từ cuộc thi (khoảng 65 triệu bản). Nữ ca sĩ từng bảy lần đoạt giải Grammy. Một số ca khúc nổi tiếng của cô là Inside Your Heaven, Jesus, Take the Wheel, Don't Forget to Remember Me...

Đạt Phan (theo Yahoo, Reuters)