'Captain America: Civil War' thu 200 triệu USD ở 37 thị trường

‘Captain America: Civil War’ – bom tấn nâng tầm đế chế Marvel

Captain America: Civil War thống trị phòng vé thế giới. Sau năm ngày ra mắt ở 37 quốc gia và vùng lãnh thổ, phim thu về 200,2 triệu USD. Phim mở màn ăn khách nhất mọi thời đại ở Mexico (20,6 triệu USD), Brazil (12,3 triệu USD) và Philippines (7,5 triệu USD). Tác phẩm mới của Disney sẽ đổ bộ rạp chiếu hai thị trường lớn nhất thế giới - Mỹ và Trung Quốc - ngày 6/5.

"Nội chiến siêu anh hùng" thắng lớn khi chiếu sớm ở các quốc gia ngoài Mỹ.

Một số chuyên gia dự đoán bom tấn thu về 200 triệu USD trong tuần mở màn Bắc Mỹ. Phim siêu anh hùng có thể soán kỷ lục ra mắt nội địa ăn khách thứ hai mọi thời đại của Jurassic World - 200,8 triệu USD.

Captain America: Civil War chào đón Robert Downey Jr., Chris Evans cùng dàn sao siêu anh hùng đình đám trở lại. Hai nhân vật mới gia nhập gồm người hùng Black Panther và Người Nhện. Tất cả siêu anh hùng phân thành hai phe đối đầu nhau. Câu chuyện về nội chiến gây sốt với người hâm mộ Việt Nam khi ra mắt từ 29/4. Trên Rotten Tomatoes, phim được 94% nhà phê bình đánh giá tích cực.

Ở Bắc Mỹ, The Jungle Book dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé trong tuần chiếu thứ ba với 42,4 triệu USD. Tới hiện tại, phim hè mãn nhãn của Disney đạt 684,8 triệu USD toàn cầu.

"The Jungle Book" vẫn ăn khách trong tuần thứ ba ra rạp.

Bộ phim mới ra mắt - Keanu - không thành công khi cạnh tranh vị trí thứ hai bảng xếp hạng doanh thu với The Huntsman: Winter's War. Phim hài hành động của bộ đôi nghệ sĩ Keegan-Michael Key và Jordan Peele thu về 9,35 triệu USD. Trong khi, phim của Chris Hemsworth và Jessica Chastain thu về 9,39 triệu USD. The Huntsman: Winter's War mới chỉ thu về 34 triệu USD doanh thu nội địa tới hiện tại.

10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua:

1. The Jungle Book - Buena Vista - 42,4 triệu USD

2. The Huntsman: Winter's War - Universal - 9,3 triệu USD

3. Keanu - Warner Bros. - 9,35 triệu USD

4. Mother's Day - Open Road Films - 8,3 triệu USD

5. Barbershop: The Next Cut - Warner Bros. - 6,1 triệu USD

6. Zootopia - Buena Vista - 5 triệu USD

7. Ratchet & Clank - Focus - 4,8 triệu USD

8. The Boss - Universal - 4,2 triệu USD

9. Batman v Superman: Dawn of Justice - Warner Bros. - 3,8 triệu USD

10. Criminal - LionsGate - 1,3 triệu USD

>> Xem thêm:

‘Captain America: Civil War’ – bom tấn nâng tầm đế chế Marvel

Vũ Văn Việt