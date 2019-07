Cảnh phim trong mưa kinh điển của tài tử quá cố 'Blade Runner'

Trích đoạn ở tác phẩm năm 1982 được xem là đỉnh cao diễn xuất của Rutger Hauer, đồng thời là một trong các cảnh hấp hối hay nhất màn bạc.

Diễn viên 'Blade Runner' qua đời ở tuổi 75 / 'Blade Runner 2049' - bom tấn viễn tưởng gợi nhiều câu hỏi triết học

Ngày 24/7, đại diện của Hauer thông báo ông qua đời ở nhà riêng tại Hà Lan. Trong sự nghiệp hơn 50 năm, tài tử có 172 vai diễn, được nhắc đến nhiều nhất là trong phim kinh điển Blade Runner (1982). Ông hóa thân Roy Batty - người máy nhân bản đối đầu nhân vật chính Deckard (Harrison Ford đóng). Tuy nhiên, ở cao trào, Roy cứu Deckard rồi chết do cơ thể ngừng hoạt động.

Nhân vật nói khi hấp hối: "Ta đã thấy những thứ loài người không tin được. Những con tàu chiến đấu đang cháy phía trên chòm sao Orion. Ta đã thấy tia C lấp lánh trong bóng tối gần cổng Tannhäuser. Những khoảnh khắc đó rồi sẽ mất theo thời gian, giống giọt nước mắt trong mưa. Đến lúc chết rồi". Cảnh này gây ấn tượng mạnh bởi thông điệp, cũng như biểu cảm, cách đọc thoại của Hauer.

Cảnh trong mưa kinh điển của tài tử quá cố 'Blade Runner' Cảnh phim "Blade Runner".

Trong sách The Philosopher at the End of the Universe, nhà phê bình Mark Rowlands nói đây có thể là cảnh độc thoại hấp hối hay bậc nhất màn bạc. Về ý nghĩa, nó thể hiện sự đan xen giữa đặc tính loài người và những khả năng nhân tạo. Roy là nhân vật độc đáo, có năng lực vượt trội loài người nhưng tuổi đời chỉ khoảng ba năm. Người máy này phát triển các cảm xúc và tìm cách kéo dài tuổi thọ. Hai điều được nhắc đến trong trích đoạn là khả năng trải nghiệm và ý thức sự hữu hạn của cuộc sống.

Cây bút Peter Bradshaw của Guardian nói cảnh quay là kết thúc thỏa mãn cho một tuyệt phẩm khoa học viễn tưởng. Ông đánh giá Hauer diễn xuất thần, kết hợp được cảm xúc tuyệt vọng và tha thứ. Theo cuốn Dangerous Days: Making Blade Runner, tài tử sinh năm 1944 sáng tạo phần lớn thoại ở cảnh này. Ông rút ngắn đoạn thoại gốc trong kịch bản ngay đêm trước buổi quay và được đạo diễn Ridley Scott chấp thuận.

Rutger Hauer ở tuổi ngoài 70. Ảnh: AFP.

Trích đoạn đi vào văn hóa đại chúng, được nhắc lại trong truyện River of Blue Fire và Tears in Rain. Theo Rolling Stone, ca sĩ David Bowie ghi một câu biến tấu từ cảnh này trong tấm thiệp gửi đến đám tang người anh - Terry Burns: "Anh đã thấy nhiều thứ hơn chúng tôi có thể hình dung. Nhưng những khoảnh khắc đó rồi cũng mất như nước mắt bị mưa cuốn trôi". Khi Hauer chết, nhiều fan nhắc lại lời thoại cảnh này trên mạng xã hội để thương tiếc ông.

Các nghệ sĩ cũng dành nhiều lời tri ân tài tử quá cố. Đạo diễn Ridley Scott chia sẻ: "Rutger là người khổng lồ lịch thiệp. Chúng tôi giúp lẫn nhau trong quá trình quay Blade Runner. Tôi sẽ tưởng nhớ anh ấy". Guillermo Del Toro (đạo diễn The Shape of Water) khen ông là diễn viên có sức hút, mãnh liệt, sâu sắc, thành thật. Một số phim nổi tiếng khác của Hauer là The Hitcher, Buffy the Vampire Slayer, Batman Begins và Sin City.

Ân Nguyễn